Тайны монастырей – Польша: чудеса на горе Грабарке в обители Марфы и Марии

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Почитание горы Грабарки у поляков всех христианских конфессий — огромное. По таинственности и намоленности я бы сравнила его с Почаевской лаврой. Как и в Почаев, сюда мечтает попасть каждый верующий хотя бы раз. Как и в Почаеве, не у всех получается сюда доехать. Того, кто хочет посетить Грабарку на праздник Преображения, ждут испытания и искушения. В Почаеве нужно с молитвой спуститься в пещерку прп Иова Почаевского, а на Грабарке — трижды обойти на коленях храм с крестом в руке и искренне помолиться. Тогда твоя жизнь может очень сильно измениться в лучшую сторону. Таково древнее предание.

Сама Грабарка, на первый взгляд, выглядит очень пугающе. В сосновом лесу вокруг храма — лес крестов. Их миллион, а может, и больше, и стоят один возле другого, как частокол.

"Неужели в Польше так мало земли, что умерших стоя хоронят?" — порой удивляются туристы.

А матушки с улыбкой поясняют: это не кладбище, а святыни от каждой семьи. Кресты крестным ходом приносят сюда — за здравие и исцеление от болезней и невзгод — и оставляют. Навсегда.

Чудо

"Святая гора Грабарка известна с XIII века, — рассказывает газете "Сегодня" наша гид, инокиня Галина. — Сюда приходили монахи с Востока, строили кельи и подвизались здесь, но монастыря еще не было. В 1710 году на горе произошло большое чудо. В это время Польшу накрыла эпидемия холеры. Верующие просили Господа, чтобы Он послал помощь. Тогда одному из жителей окрестных деревень приснился сон. Голос велел ему сделать большой крест и установить на Грабарке, а всем больным — спуститься к источнику и испить воды. Пришло 10 тысяч человек! Люди установили крест и выпили воды из источника, — рассказывает инокиня Галина. — После этого холера чудесным образом прекратилась, а те, кто пил воду из источника, исцелились. В благодарность на этом месте люди построили храм. Уже на следующий год, в 1711-м, его освятили. Храм простоял 280 лет".

Монастырь

Обитель святых Марфы и Марии на Грабарке появилась только в 1947 году.

"После Второй мировой войны оказалось, что на новой территории Польши остался только один монастырь — в Яблочине, но он мужской (мы писали о нем в номере за 20 сентября "Православный оплот Польши". — Авт.), — продолжает инокиня Галина. — Сюда, в Грабарку, пришли сестры, которые хотели посвятить себя Богу. Поначалу им было очень тяжело, ведь здесь был только храм и колокольня, а на горе зимой очень холодно, и вокруг — лишь лес. Да и сестры уже немолоды были. В стужу прихожане забирали монахинь к себе, а вот матушка игуменья жила в колокольне. Постепенно монастырь обустраивался. Позже был выстроен храм Всех Скорбящих Радость, а рядом — кельи для монахинь. Сейчас в монастыре 13 сестер, но постоянно есть послушники, и приезжает молодежный лагерь".

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Пожар

Беда пришла неожиданно. С 12 на 13 июля 1991 года один человек пришел и поджег главный храм. Церковь была деревянной, потому спасти глубокой ночью ничего не удалось. Сгорели все святыни.

"Я была здесь на следующий день, в составе молодежной группы, и видела, как вместо красивого храма стояли лишь сгоревшие стены, — с горечью вспоминает инокиня Галина. — Это было очень страшно и тяжело. Но люди не остались равнодушными. Стали собирать деньги и смогли заново выстроить храм за 8 лет. Причем по внешнему виду он такой же, как и был прежде, но основа — каменная".

Злоумышленником оказался мужчина, который таким образом решил сорвать злобу на матушках за неудачную попытку угнать монастырский автомобиль. Дальнейшая судьба его неизвестна, но матушки искренне молятся за его покаяние и не завидуют его участи за подобное святотатство.

И снова потекла размеренная жизнь, а в начале нулевых афонские монахи подарили обители новую святыню — икону Иверской Божией Матери. Сейчас здесь два красивейших храма, прекрасно обустроенные кельи и гостиница для паломников, ландшафтный дизайн в английском стиле, огромная иконная лавка с литературой на трех языках (польском, английском и русском) и даже вай-фай. В швейных мастерских матушки обшивают всех насельниц, причем ткани заказывают в Украине — говорят, нравится и цена, и качество. Монахини из иконописной мастерской сами расписывали монастырский храм Всех Скорбящих Радость. А их иконы, сделанные на заказ, есть во всех уголках православной Польши.

Традиции

Более 30 лет накануне праздника Преображения, 18 августа, совершаются Крестные ходы на гору Грабарка из разных мест Польши.

"Кресты несут к иконе Иверской Божией Матери, — говорит инокиня Галина. — Перед храмом становятся на колени и обходят на коленях храм трижды с крестами в руках. Чаще всего кто-то один из семьи несет большой крест, а остальные — маленькие крестики. Завязывают ленточки на крестах или полотенца, ставят свечи и молятся".

Кресты остаются на Святой горе. Убирать их никто не смеет. Если упал крест, его поднимают и устанавливают назад.

Интересно, что Грабарка вся в старых соснах, но еще не было такого случая, чтобы хоть одна ветка упала и повредила какой-то крест.

"Смотрите, деревья так наклонены, что словно защищают храм и кресты от непогоды", — показывает нам инокиня Галина.

Дважды в год здесь убирают монахини, и перед Преображением приезжает молодежный лагерь — в помощь. Если погулять по тропинкам между крестов, можно заметить, что они самые разные. Ярко-красные или ярко-желтые — это молодежь принесла. Из настоящих рельс — от семьи железнодорожников. С военной каской — значит, в семье были солдаты.

"Это большое благословение для каждой семьи, что их крест стоит на горе Грабарка", — добавляет наша гид.

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Источник исцеления

После установления креста верующие обязательно пьют воду из источника у подножия горы. Те, кто болен, приносят с собой платки (или покупают в иконной лавке), окунают в источник и омывают больные места, после чего платок оставляют у источника, в специальном ведерке. Каждый вечер ведерко очищают, а платки сжигают.

"Считается, что болезнь остается на этом платке, — поясняет нам монахиня Галина. — И действительно, исцеления происходят самые разные. Мы знаем женщину, которая специально приезжает сюда за водой для нервнобольной девочки. После того как девочка стала пить воду из источника Грабарки, она пошла на поправку, и сейчас врачи отменили ей медикаментозное лечение. Еще приезжала женщина, у которой муж лежал в коме. Она молилась перед иконой, взяла воду из источника и приехала к мужу, умывала его водой и молилась. Когда бутылка закончилась, муж пришел в сознание. В 2017 году к нам привезли одну женщину на коляске, которая давно мечтала посетить Грабарку. Ее подвезли к иконе Иверской, она стала молиться и вдруг ощутила в ногах особую силу, встала с коляски, прошла через храм и спустилась по крутым ступенькам к источнику самостоятельно. Некоторые думают, что исцеления происходили давно, но это неправда. Есть исцеления и сегодня. Если с чистым сердцем искренне молиться перед иконой и просить Бога о помощи, Он всегда поможет".

Порой люди приезжают сюда с целой охапкой пустых бутылок, выстаивают очереди. Один мужчина набрал целых 450 литров! Когда монахини спросили у него: "И на сколько вам этой воды хватает?", тот ответил: "На две недельки, потом снова приеду". Игуменья на это всегда отвечает: "Пусть берут, сколько хотят. Воды на всех хватит!".

Настоятельница монастыря Игумения Ермиония: "Когда была маленькой, очень мечтала стать батюшкой"

Игуменья: "В душе я осталась монахиней, добавилась лишь ответственность" / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

— Матушка, а вы с детства мечтали уйти в монастырь?

— Когда была маленькой, мечтала стать батюшкой. Когда же я поняла, что девочка не может стать батюшкой, помню, долго плакала. Мне было лет пять. Думаю, большую роль сыграло молодежное православное движение, которое только набирало популярности в Польше. Я выросла в церковной среде, дедушка был священником, все выходные я проводила в церкви, но заинтересованность монашеством появилась на "молодежке".

— Сложно быть игуменьей?

— Разные моменты бывают. Постоянно нужно кого-то в чем-то убеждать. Но при этом понимаешь, что не ты действуешь, что все это — с Божьей помощью.

— Как ищете правильный ответ?

— Помолиться нужно или посоветоваться с более опытным. С годами понимаешь, что ты ничего не знаешь. И вот тогда начинает вырабатываться правильное отношение к себе и к окружающим. В 2000 году к нам привезли список Иверской иконы Божией Матери с Афона. Перед ее появлением было столько суеты, людей, тревог. А когда ее привезли, какое-то спокойствие в наших душах появилось неимоверное.

— Как получилось, что вы оказались в Грабарке?

— Мы каждый год приезжали сюда на праздник Преображения. Но лет в 16 уже стала понимать, что это особенное место, что здесь есть монахини, есть здесь и другая жизнь, кроме праздника Преображения.

— Когда вас назначили игуменьей, был страх или трепет перед этим необычным местом?

— Владыка меня за год до назначения "слегка" предупредил. И я весь этот год сильно молилась… чтобы сия чаша прошла мимо меня.

— В каком состоянии попал к вам монастырь?

— Монастырь возник в 1947 году. Тогда в новой границе Польши не оказалось ни одного женского православного монастыря. Монахини скитались. Была потребность — основать монастырь. Нашлась матушка из Петербурга, которая во время войны попала в Германию, но поскольку знала языки, то работала переводчиком. Промыслом Божьим она познакомилась с митрополитом Тимофеем, который пригласил ее в Польшу на праздник Преображения в 1947 году. Матушка осталась здесь, и к ней постепенно стали приезжать сестры. Несколько было из Украины, одна из них точно была из Зимненского монастыря. Две — из Вильнюса, одна сибирячка. Именно их усилиями была создана обитель. Поначалу было очень скромно. У сестер даже не было келий, они ночевали просто на чердаке храма. Потом в каком-то там сарайчике. Но со временем монастырь обустраивался. Когда я пришла — в 1987 году — старушки те почти все ушли ко Господу, потихоньку появилось новое поколение. А в 1995-м уже меня назначили настоятельницей монастыря.

— Ощущаете ли вы давление со стороны католицизма?

— Я тяжелых времен не застала. Наоборот, в 2003 году совершена канонизация мучеников Холмских и Подляшских, которые погибли на наших землях за православную веру. Сейчас мы не притесняемы. Есть закон, который защищает нашу веру и наши права, что мы можем создавать школы, монастыри. Это очень большое достижение, которое началось в 1991 году. То есть живем мы безопасно. И все же доминирование католицизма мы ощущаем. Когда я пошла в школу, первое, что меня спросили: "Ты ходишь в церковь или в костел?". Негласно многие православные труднее поднимаются по карьерной лестнице, чем католики. Их крайне редко назначают на руководящие должности. Тем не менее православные у нас в монастыре появляются на праздники, а католики приходят к нам каждый день. Грабарка очень известна. В праздник Преображения нашу службу два часа транслирует ТВ. Люди смотрят, а потом нам звонят, интересуются. Православная церковь Польши — небольшая. У нас около 300 священников, все друг друга знают, а это объединяет. Наша молодежь очень сознательная. Они четко знают, почему православные и чем отличаются от католиков. Часто туристы спрашивают: "Почему вы креститесь тремя пальцами?". Наш батюшка отвечает: "Мы очень хорошо знаем катехизис, а вот лучше объясните — почему вы креститесь иначе?".

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали о монастырях Польши, например, чем живет оплот православия – Яблочинский монастырь прп Онуфрия. Яблочинский монастырь прп Онуфрия монахи называют "крайне восточной" Польшей, или попросту окраиной.

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