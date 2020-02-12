Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили в тайне от болельщиков

Коби Брайант / Фото: Reuters

Как стало известно сегодня, легенда "Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены еще в пятницу, 7 февраля, на частной похоронной службе. По данным Los Angeles Times, местом проведения был Мемориальный парк Pacific View в Корона-дель-Мар, Калифорния. Ранее уволили директора школы, назвавшей смерть Брайанта "кармой".

Напомним, баскетболист Коби Брайант и 13-летняя Джианна были в числе девяти человек, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калабасасе, Калифорния. Останки Коби и его дочери были возвращены семье Брайанта в прошлый вторник.

Государственная панихида по Брайанту запланирована на 24 февраля в Стейплс-центре. Февраль, являющийся вторым месяцем, представляет игровой номер Джианны в Академии спорта Мамба. 24 соответствует одному из двух номеров Коби в "Лейкерс".

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Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

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Предварительный отчет Национального управление безопасности на транспорте указал, что никаких признаков отказа двигателя, способствующих аварии, не было, что подтверждает теорию о том, что виновата дезориентация пилота в условиях сильного тумана.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чья машина потерпела крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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