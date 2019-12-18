Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

"Киев-Баскет" – "Керкмед": где смотреть Кубок Европы – в еврокубках бьется последняя киевская команда

18 декабря, 10:12

Вице-чемпион Украины постарается выжить в этой изнурительной гонке

"Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" / Фото: FIBA

Реклама

Сегодня, 18 декабря, вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" проведет первый домашний матч второго группового раунда Кубка Европы против венгерского "Керкмеда". На прошлой недели команда Айнарса Багатскиса начала этот этап с победы на выезде – "Киев-Баскет" победили в гостях чемпиона Нидерландов "Зволле".

Из-заюношеского чемпионата мира по хоккею в Киеве поединок пройдет не во Дворце спорта, а в ДС "Венето", больше известный, как "Меридиан". Начало в 19:00. В прямом эфире матч покажет телеканал Обоз TV. Для болельщиков, которые придут на матч в желтом цвете "Киев-Баскет" приготовили специальные подарки.

Смотрите, как готовились киевляне

Тренировка "Киев-Баскета" Видео: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

О подготовке к поединку рассказал главный тренер киевлян Айнарс Багатскис. Последний тур чемпионата Украины столичный коллектив пропускал, получив отдых после встречи со "Зволле".

"Никогда не знаешь, как будет играть команда: хоть она играет через день или раз в неделю, – говорит латвийский специалист. В любом случае, этот отдых нам пошел только на пользу, успели подзарядить батарейки, восстановиться чуть-чуть, залечить микротравмы, и в этом смысле данный условный перерыв нам очень кстати.

По игре венгерская команда, скажу вам, неприятная. Они знают, как играть, они бегут, когда надо, довольно грамотно обороняются. В любом случае, все исходит от четырех иностранцев. Это стержень команды. Недавно они обыграли лидера чемпионата Венгрии, но и они сами являются топ-командой своей страны. Скажем так, неприятная и опасная команда, которая знает, как играть на чужих ошибках".

Читайте также: Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских "Драконов" и выиграл группу

Травмированных в команде уже нет, так что сегодня "Киев-Баскет" сможет сыграть оптимальным составом. Плюс на просмотре в Киеве находится канадский защитник Шакил Кейта.

INSTAGRAM

"Нам в любом случае нужно усиление сейчас, так как мы хотим выжить в этой гонке, когда три игры в неделю, и, если мы хотим играть более-менее качественно, мы должны использовать больше игроков в ротации, – объяснил Багатскис. – Это крупный разыгрывающий, может закрыть несколько позиций защиты. Не хочу сказать, что он готов сыграть сейчас и сразу, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но со временем он или другой игрок будет в составе и усилит нас. У нас есть дисбаланс в некоторых позициях, и мы стараемся исправить эту ситуацию".

Ранее мы писали, что Михайлюк и его "Детройт" не устояли в матче НБА c "Вашингтоном".

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

где смотреть Кубок Европы ФИБА Киев-Баскет Айнарас Багатскис

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
В битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты
В битве чемпионов Украины двух последних лет баскетболисты "Химика" переиграли "Мавп"Баскетбол
Словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд
Словенский гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекордБаскетбол
Наш третий дабл в сезоне, но
Наш третий дабл в сезоне, но "Ястребы" все мимо кассы: смотрите, как зажигал в НБА украинец ЛэньБаскетбол
Звездный баскетболист обновил рекорд суперрезультативности в НБА
Звездный баскетболист обновил рекорд суперрезультативности в НБАБаскетбол
Лидер чемпионата Украины по баскетболу неожиданно проиграл в Одессе
Лидер чемпионата Украины по баскетболу неожиданно проиграл в ОдессеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...