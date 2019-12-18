"Киев-Баскет" – "Керкмед": где смотреть Кубок Европы – в еврокубках бьется последняя киевская команда

"Киев-Баскет" / Фото: FIBA

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Сегодня, 18 декабря, вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" проведет первый домашний матч второго группового раунда Кубка Европы против венгерского "Керкмеда". На прошлой недели команда Айнарса Багатскиса начала этот этап с победы на выезде – "Киев-Баскет" победили в гостях чемпиона Нидерландов "Зволле".

Из-заюношеского чемпионата мира по хоккею в Киеве поединок пройдет не во Дворце спорта, а в ДС "Венето", больше известный, как "Меридиан". Начало в 19:00. В прямом эфире матч покажет телеканал Обоз TV. Для болельщиков, которые придут на матч в желтом цвете "Киев-Баскет" приготовили специальные подарки.

Смотрите, как готовились киевляне

Тренировка "Киев-Баскета" Видео: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

О подготовке к поединку рассказал главный тренер киевлян Айнарс Багатскис. Последний тур чемпионата Украины столичный коллектив пропускал, получив отдых после встречи со "Зволле".

"Никогда не знаешь, как будет играть команда: хоть она играет через день или раз в неделю, – говорит латвийский специалист. В любом случае, этот отдых нам пошел только на пользу, успели подзарядить батарейки, восстановиться чуть-чуть, залечить микротравмы, и в этом смысле данный условный перерыв нам очень кстати. По игре венгерская команда, скажу вам, неприятная. Они знают, как играть, они бегут, когда надо, довольно грамотно обороняются. В любом случае, все исходит от четырех иностранцев. Это стержень команды. Недавно они обыграли лидера чемпионата Венгрии, но и они сами являются топ-командой своей страны. Скажем так, неприятная и опасная команда, которая знает, как играть на чужих ошибках".

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Травмированных в команде уже нет, так что сегодня "Киев-Баскет" сможет сыграть оптимальным составом. Плюс на просмотре в Киеве находится канадский защитник Шакил Кейта.

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"Нам в любом случае нужно усиление сейчас, так как мы хотим выжить в этой гонке, когда три игры в неделю, и, если мы хотим играть более-менее качественно, мы должны использовать больше игроков в ротации, – объяснил Багатскис. – Это крупный разыгрывающий, может закрыть несколько позиций защиты. Не хочу сказать, что он готов сыграть сейчас и сразу, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но со временем он или другой игрок будет в составе и усилит нас. У нас есть дисбаланс в некоторых позициях, и мы стараемся исправить эту ситуацию".

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