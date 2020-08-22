Коронавирус "съел" один из последних Евро в 2020 году, где Украине светили медали

На баскетбольном чемпионате в Бельгии должны были выступить две наши сборные

Похоже, один из последних чемпионатов Европы 2020 года по олимпийским видам тоже пал под давлением пандемии. Из-за негативной динамики распространения коронавируса ФИБА отменила проведение Евро по баскетболу 3х3 в Бельгии – сообщает ФБУ. Ранее лидер сборной Украины рассказал, что их "кинули" на деньги после ЧМ.

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Соревнования должны были состояться 24-26 сентября в Антверпене. К участию в них готовились мужская и женская сборные Украины. Однако за месяц до чемпионата турнир решили отменить. Напомним, что женская сборная Украины выигрывала "бронзу" чемпионата Европы в 2018 году, а мужская становилась третьей на континенте годом ранее.

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Станислав Тимофеенко. Фото: fiba.basketball

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Отметим, что ранее ФИБА отменила молодежные чемпионаты мира по баскетболу 3х3 в Китае (U-23) и Венгрии (U-18), которые также должны были пройти в 2020 году. Также ФИБА продлила срок заморозки рейтинга в баскетболе 3х3

Ранее суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

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