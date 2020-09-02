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Кусок дерева с прощального матча легенды продадут за 500 000 долларов

2 сентября, 14:46

Елена Павлова Елена Павлова

На этом паркете Брайант установил очередной рекорд НБА

Кусок паркета с автографом легенды баскетбола и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта с его последнего матча выставлен на аукцион – сообщает Inside the Games. Свой финальный матч в НБА 37-летний защитник "озерных" провел в 2016 году против "Юты Джаз" (101:98) и набрал 60 очков. Он стал самым возрастным игроком, которому покорилась данная отметка. Ранее легенду баскетбола посмертно наградили "Эмми".

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Кусок паркета из "Стэйплс-центр" будет продан на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Торги состоятся с 9 по 26 сентября. По оценкам экспертов, фрагмент паркета должен уйти за полмиллиона долларов. Не так давно перстень Коби Брайанта перепродали за огромные деньги.

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Getty Images

А на аукционе в мае за наследие Брайанта выручили в восемь раз больше ожидаемой суммы. С молотка ушли 86 личных вещей легендарного баскетболиста.

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Напомним, что Брайант ушел из баскетболу в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джианна – все пассажиры погибли.

Смотрите, как в США прощались с Коби Брайантом

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НБА баскетболист Коби Брайант паркет Лос-Анджелес Лейкерс аукционы
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