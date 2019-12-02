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Михайлюк on fire: украинец выдал самый результативный матч НБА

2 декабря, 09:22

Благодаря отменной игре Святослава его команда обыграла "Сан-Антонио Сперс"

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Защитник "Детройт Пистонз" Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного сезона НБА против "Сан-Антонио Сперс" (132:98).

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Украинец провел на паркете 23 минуты и продемонстрировал лучшую результативность в этом сезоне. Михайлюк реализовал два из трех бросков с трехочковой дистанции, а также совершил два подбора.

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Пистонз одержал седьмую победу в нынешнем регулярном чемпионате и сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее мы сообщали, что после матча НБА эвакуировали стадион. После встречи между "Юта Джаз" и "Голден Стэйт Уорриорз" его участники были выведены с арены. Через 15 минут после финальной сирены под столом одного из ресторанов была обнаружена подозрительная коробка.

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Мы уже сообщали, что Ранее мы писали, что 20-летний словенец повторил феноменальное достижение самого Майкла Джордана. Лука Дончич набрал 148 очков за четыре матча в НБА.

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НБА Святослав Михайлюк

Источник: Сегодня|Спорт

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