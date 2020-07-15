Миллионы за океаном: лучший украинский баскетболист в истории НБА рассказал о своих заработках

Самый успешный украинский баскетболист времен независимости Станислав Медведенко, ставший чемпионом НБА 2001 и 2002 годов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", рассказал о разнице в своей заокеанской зарплате с тем, что он получал на родине. Ранее появилась информация о зарплате Шевченко по новому контракту со сборной Украины по футболу.

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"У меня было три предложения от клубов НБА, – признался каналу Do Best! Станислав Медведенко. – Просто выложили передо мной контракты. Даже сам Александр Волков сказал, что от такого отказываться нельзя. Сумма трансфера в "Лейкерс" была фиксированной – 250 тысяч долларов. Зарплата была раз в шесть выше, чем в Киеве. После второго контракта я купил себе дом"

Станислав Медведенко

Отметим, что, согласно ресурсу Hoopshype, зарплата Станислава Медведенко за его первый сезон в НБА, 2000/2001, составила 316 969 долларов, а дальнейшем выросла почти что в десять раз – до 3 миллионов в год в сезоне 2005/2006.

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Напомним, сейчас в НБА выступает двое украинских баскетболистов. По данным американских СМИ, легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получает 1 452 273 долларов в год, а центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь – 4 255 000 долларов в год.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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