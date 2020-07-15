Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Миллионы за океаном: лучший украинский баскетболист в истории НБА рассказал о своих заработках

15 июля, 07:11

Олег Люлька Олег Люлька

Станислав Медведенко в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" дважды был чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации

Самый успешный украинский баскетболист времен независимости Станислав Медведенко, ставший чемпионом НБА 2001 и 2002 годов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", рассказал о разнице в своей заокеанской зарплате с тем, что он получал на родине. Ранее появилась информация о зарплате Шевченко по новому контракту со сборной Украины по футболу.

Реклама

Читайте также: Двухлетний парнишка поражает мир баскетбольными трюками и умениями

"У меня было три предложения от клубов НБА, – признался каналу Do Best! Станислав Медведенко. – Просто выложили передо мной контракты. Даже сам Александр Волков сказал, что от такого отказываться нельзя. Сумма трансфера в "Лейкерс" была фиксированной – 250 тысяч долларов. Зарплата была раз в шесть выше, чем в Киеве. После второго контракта я купил себе дом"

Станислав Медведенко

Станислав Медведенко

Отметим, что, согласно ресурсу Hoopshype, зарплата Станислава Медведенко за его первый сезон в НБА, 2000/2001, составила 316 969 долларов, а дальнейшем выросла почти что в десять раз – до 3 миллионов в год в сезоне 2005/2006.

Реклама

Читайте также: "Обратный расизм тоже есть": украинский чемпион НБА Медведенко – о протестах в США

Напомним, сейчас в НБА выступает двое украинских баскетболистов. По данным американских СМИ, легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получает 1 452 273 долларов в год, а центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь – 4 255 000 долларов в год.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты баскетбол НБА баскетболист Станислав Медведенко Лос-Анджелес Лейкерс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США взорвали арену знаменитого баскетбольного клуба
В США взорвали арену знаменитого баскетбольного клуба "Детройт Пистонс": появилось видеоБаскетбол
На лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство
На лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследствоБаскетбол
Украинский игрок покидает
Украинский игрок покидает "Барселону" из-за недостатка практики ради другого грандаБаскетбол
Украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причину
Украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причинуБаскетбол
Американский клуб звезды украинского спорта закрыл свой комплекс из-за коронавируса
Американский клуб звезды украинского спорта закрыл свой комплекс из-за коронавирусаБаскетбол
Переход капитана сборной Грузии в состав российского гранда вызвал неоднозначную реакцию
Переход капитана сборной Грузии в состав российского гранда вызвал неоднозначную реакциюБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять