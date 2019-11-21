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Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь "Голден Стэйт"

21 ноября, 11:50

За 25 минут словенский защитник установил уникальный рекорд Национальной ассоциации

Лука Дончич

Лука Дончич / Фото: Reuters

20-летний словенский вундеркинд Лука Дончич продолжает разрывать защиту топовых клубов НБА. На этот раз досталось прошлогоднему финалисту "Голден Стэйт", который за последние пять лет трижды становился чемпионом лиги. Защитник "Даллас Маверикс" Дончич в матче регулярного чемпионата с "Уорриорз" (142:94) набрал 35 очков, 10 подборов и 11 передач, пребывая на площадке всего 25 минут! Такого еще не удавалось никому! Ранее мы писали, что "Король" НБА Джеймс вошел в историю с королевским достижением.

Воспитанник люблянской "Олимпии" Дончич первым в истории НБА набрал трипл-дабл с 35 очками и более за 25 минут. При этом Лука накидал 22 очка, собрал 5 подборов и 5 передач в первой четверти. Это больше, чем у всей команды "Голден Стэйт" вместе взятой за первые 12 минут встречи.

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Когда в 2018 году "Реал" в десятый раз выиграл баскетбольную Евролигу, игравший в его составе Дончич был признан самым ценным игроком сезона в этом престижнейшем еврокубке.

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Ранее мы рассказывали, что украинец Лэнь не устоял в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

Ранее мы сообщали, что обе украинские команды выиграли в баскетбольном Еврокубке и стремятся в плей-офф.

Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера – что известно об украинском великане в НБА

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рекорд НБА баскетболист Даллас Маверикс Лука Дончич

Источник: Сегодня|Спорт

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