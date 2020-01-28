На месте крушения вертолета Брайанта нашли только три тела из девяти

Коби Брайант / Фото: Reuters

На месте крушения вертолета бывшего игрока "Лейкерс" Коби Брайанта обнаружены тела только трех погибших из девяти. Полиция просит всех очевидцев случившегося предоставить им любые фото и видеоматериалы, которые помогут в расследовании дела. Ранее мы рассказывали, что названо предсмертное желание Коби Брайанта.

Напомним, что 26 января 41-летний Коби Брайант разбился на вертолете в Калабасасе. На борту находились 9 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна.

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Ранее место катастрофы было огорожено, чтобы никто из гражданских лиц не мог помешать расследованию аварии или забрать что-то, что может оказаться важной уликой.

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Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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