"Рынок чокнутый": за фотокопию первого контракта Майкла Джордана заплатили круглую сумму

57 тысяч долларов за копию первого контракта Джордана с "Чикаго Буллз" заплатил неизвестный

На аукционе в США была совершена примечательная сделка. Фотокопия первого контракта легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана с "Чикаго" была продана за внушительную сумму. Лот ушел на торгах за 57 068 долларов, или около 1,5 миллиона гривен по курсу. Ранее форму Джордана продали за невероятную сумму.

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Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан заключил первое соглашение с "Буллз" в 1984 году.

Первый контракт Майкла Джордана и Чикаго Буллз

"На контракте нет живых чернил. Просто фотокопия. Этот рынок чокнутый", – прокомментировал в своем Twitter американский спортивный журналист Даррел Ровелл.

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Ранее мы писали, что на лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Американский баскетбольный тренер Дин Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам команды "Тар Хилс", которых он тренировал. В общей сложности специалист завещал 36 тысяч долларов, то есть по 200 долларов каждому игроку. Одним из получателей чека оказался и Майкл Джордан.

Ранее в этом году красавица выложила портрет Майкла Джордана из игральных костей. На создание картины ушло 5300 кубиков.

Ранее мы писали, что Майкл Джордан поймал рыбу весом в 200 килограммов. Правда, гигантский марлин американского баскетболиста оказался только шестым по величине на турнире.

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