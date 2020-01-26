Самые яркие моменты игры легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего при падении вертолета

Коби Брайант / Фото: Reuters

В воскресенье, 26 января, в Калабасе, что возле Лос-Анджелеса, умер один из самых знаменитых баскетболистов в истории. Как мы сообщали, Коби Брайант погиб при крушении своего вертолета. 41-летний спортсмен летел на своем частном вертолете "Sikorsky S-76" возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. После крушения все пятеро человек, которые находились в вертолете, погибли. Причины пока что не озвучены.

Вспомним, как баскетболист поражал публику своей эффектной игрой.

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Мы писали, что появилось видео с места падения вертолета Коби Брайанта. Жена Коби, Ванесса, не летела с ним в вертолете. Сам он часто использовал его для перелетов, еще в бытность игроком. У пары родилось четверо дочерей. Самая младшая, Капри, – в июне 2019-го. Есть информация, что в вертолете с Коби была дочь Джианна, которая серьезно занимается баскетболом.

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Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

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Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году. Номера, под которыми он выступал в "Лейкерс", – 8 и 24 – в клубе выведены из обращения. Позже снял короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", который в 2018 году завоевал "Оскар".

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