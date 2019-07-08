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Сборная Испании защитила титул чемпионок Европы по баскетболу

8 июля, 09:54

Испанские баскетболистки стали четырехкратными победительницами Евробаскета

Фото: AFP

Сборная Испании стала победителем женского чемпионата Европы 2019 года по баскетболу.  В финале турнира испанки обыграли команду Франции – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10). Сборная Испании во второй раз подряд и в четвертый раз в истории стала самой сильной на континенте. Ранее они побеждали в 1993, 2013, 2017.

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Бронзовые медали достались сборной Сербии, которая в утешительном финале обыграла Великобританию – 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16). Также по итогам Евробаскета-2019 на Олимпиаду-2020 пробились Бельгия и Швеция.

Напомним, что сборная Украины проиграла все три матча в группе и завершила выступления после группового этапа. Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Напомним, одновременно с женской сборной Украины по баскетболу в Риге, в Минске наши спортсмены завершили выступления на Европейских играх-2019. Но сделали это куда успешнее баскетболисток, завоевав 16 золотых наград.


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Тег женский баскетбол, Евробаскет-2019

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Сегодня|Спорт

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