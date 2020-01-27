Штрафной после лунной дорожки: уникальная игра Коби Брайанта, которой аплодировал Джек Николсон

Коби Брайант / Фото: Reuters

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В воскресенье, 26 января, в пригороде Лос-Анджелеса разбился вертолет, на борту которого было девять человек, включая 41-летнего легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну. Ранее мы сообщали все подробности гибели Брайанта: причины, реакция, пророчества. Всю свою 20-летнюю карьеру в НБА, которая завершилась в 2016 году, Коби провел в "Лос-Анджелес Лейкерс", с которым выиграл пять чемпионских титулов.

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18 раз Черная Мамба принимал участие в Матче всех звезд, 15 раз включался в сборную всех звезд, в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры. Но у Брайанта был и "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". А это видео, где Коби бросает штрафной после лунной дорожки, как нельзя лучше расскажет не только о его спортивном, и актерском таланте, которому аплодировал сам Джек Николсон:

Главной причиной катастрофы Брайанта мог стать густой туман. При падении вертолет летел на очень высокой скорости, порядка 160 миль в час (257 км/ч), а на его борту находилось порядка 800 фунтов топлива, что вызвало большой пожар после удара о землю. Вертолет Коби впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум 6 раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов, — сказал представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн. — Туман был такой, что наши вертолеты не летали".

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайантавозле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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