Украина – Португалия: где смотреть отбор на Евробаскет и сыграет ли незаменимый капитан

У Ягуповой травма голеностопа и она пропустила сегодняшнюю тренировку

Усилий Ягуповой оказалось мало для борьбы с бельгийками / Фото: ФИБА

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Завтра, 17 ноября, Харькове на паркете арены Локомотив, пройдет матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2021, в котором женская сборная Украины примет Португалию. Ранее Украины показала, как в новом составе готовится к старту Евробаскета. Начало матча в 18:00, прямая трансляция на телеканале XSport.

В предыдущем матче Украина не устояла перед бельгийскими игроками НБА в отборе на Евробаскет. Но расстроил не столько проигрыш, так как он читался при достаточно молодом составе и отсутствии ряда опытных легионеров, в том числе Малашенко, Удоденко, Мазниченко, – сколько травма капитана команды Алины Ягуповой. Лучший бомбардир прошлого отбора и лидер по результативности нынешней Евролиги пропустила сегодняшнюю тренировку из-за травмы голеностопа и ее участие в матче против Португалии остается под вопросом.

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Повреждение Ягуповой расстроило и тренера Португалии Рикарду Васконселуша:

"Если она не будет играть, никто не знает какими будут изменения в сборной Украины, как будет выглядеть команда, ведь игрока подобного Алине нет и никто не сможет ее полноценно заменить. Значит рисунок игры будет изменен и я не могу однозначно сказать сейчас, что отсутствие Ягуповой будет однозначно нам на пользу".

Есть и хорошие новости: тренируется вместе с командой Вероника Любинець, которая имела проблемы со связками колена после игры в Шарлеруа. Но сейчас молодой баскетболистке ничего не мешает и она работает в полноценном режиме.

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