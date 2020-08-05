Украинец с зарплатой в 4 миллиона долларов проиграл свой первый матч после коронавируса

Баскетболист Алекс Лэнь, имеющий одну из самых высоких зарплат среди украинских спортсменов (4 255 000 долларов в год), сыграл свой первый матч после того, как переболел COVID-19. Напомним, коронавирусом Лэнь заразился в конце июня, после чего ушел на изоляцию и лишь со временем сумел присоединиться к тренировочному лагерю своей команды "Сакраменто Кингс".
В матче возобновившегося в Орландо чемпионата НБА против "Даллас Маверикс" украинский центровой "Сакраменто" Алекс Лэнь, будучи изначально запасным, провел всего 3 минуты и 23 секунды на площадке. За это время он набрал три очка, попав в кольцо от щита после своего единственного броска с игры и реализовав один из двух штрафных. Также украинец записал в свой пассив одну потерю и два фола.
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Матч "Сакраменто" – "Даллас" завершился поражением команды Алекса Лэня в овертайме – 110:114 (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19).
Видеообзор действий Алекса Лэня
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Ранее, говоря о возвращении Алекса Лэня в строй после COVID-19, главный тренер "Кингз" Люк Уолтон отмечал: "Предстоит много работы по приведению кондиций в порядок. Лэнь ничего не делал как минимум с момента попадания в протокол зараженных 21 июня. Когда речь идет о больших игроках, мы должны убедиться, что он нормально работает ногами и чувствует легкость в движениях".
Украинец, покоривший НБА: сюжет об Алексе Лэне
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