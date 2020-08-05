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Украинец с зарплатой в 4 миллиона долларов проиграл свой первый матч после коронавируса

5 августа, 07:26

Олег Люлька Олег Люлька

Баскетболист Алекс Лэнь отыграл три минуты за "Сакраменто Кингс" против "Далласа", набрав за это время три очка

Баскетболист Алекс Лэнь, имеющий одну из самых высоких зарплат среди украинских спортсменов (4 255 000 долларов в год), сыграл свой первый матч после того, как переболел COVID-19. Напомним, коронавирусом Лэнь заразился в конце июня, после чего ушел на изоляцию и лишь со временем сумел присоединиться к тренировочному лагерю своей команды "Сакраменто Кингс".

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В матче возобновившегося в Орландо чемпионата НБА против "Даллас Маверикс" украинский центровой "Сакраменто" Алекс Лэнь, будучи изначально запасным, провел всего 3 минуты и 23 секунды на площадке. За это время он набрал три очка, попав в кольцо от щита после своего единственного броска с игры и реализовав один из двух штрафных. Также украинец записал в свой пассив одну потерю и два фола.

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Матч "Сакраменто" – "Даллас" завершился поражением команды Алекса Лэня в овертайме – 110:114 (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19).

Видеообзор действий Алекса Лэня

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Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

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Ранее, говоря о возвращении Алекса Лэня в строй после COVID-19, главный тренер "Кингз" Люк Уолтон отмечал: "Предстоит много работы по приведению кондиций в порядок. Лэнь ничего не делал как минимум с момента попадания в протокол зараженных 21 июня. Когда речь идет о больших игроках, мы должны убедиться, что он нормально работает ногами и чувствует легкость в движениях".

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баскетбол НБА баскетболист Алексей Лэнь коронавирус Сакраменто

Источник: Сегодня|Спорт

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