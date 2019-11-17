В тисках Города ангелов: Лэнь и "Атланта" попали под каток "Клипперс", а впереди – "Лейкерс"

Алексей Лэнь набрал 9 очков / Фото: Getty Images

Изрядно штормит в регулярном чемпионате НБА "Атланту" украинского центрового Алексея Лэня. В последнем матче "Хоукс" были нещадно биты фаворитом чемпионкой гонки "Клипперс" – 101:150. Лэнь, выйдя с лавки, отыграл 18 минут, набрал 5 очков, сделал 3 подбора и 1 передачу при 2 потерях и 2 фолах. Ранее мы писали, что против "Финикса" Алексей Лэнь выдал лучший матч в сезоне.

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Этой ночью "Атланта" выйдет против другого фаворита сезона "Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсом, которые накануне вырвали победу у "Сакраменто Кингз" 99:97. Специалисты практически не оставляют шансов на спасение в этом матче "Хоукс", которые идут на 11 месте в турнирной таблице Восточной Конфренции. "Лейкерс" сейчас лидируют на Западе всего с двумя поражениями.

Мы уже рассказывали, что на прошлой неделе в матче с "Портлендом" Лэнь подвернул левый голеностоп. Также в предсезонке его беспокоила спина. Тем не менее все это не помешало украинцу блеснуть в противостоянии с "Денвером".

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