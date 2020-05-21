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"Я специально травмировал Коби – не помогло": украинский баскетболист вспомнил, как его "сделал" Брайант

21 мая, 09:52

Олег Люлька

Бывший центровой "Юты" Кирилл Фесенко рассказал, почему Коби Брайант лучше Леброна Джеймса

Центровой "Днепра" и экс-игрок клуба НБА "Юта Джаз" Кирилл Фесенко рассказал о своих поединках против "Лос-Анджелес Лейкерс" и магической звезды Коби Брайанта, который трагически разбился на вертолете в начале этого года. Ранее мы писали, что Брайант погиб мгновенно.

"Коби – великий игрок, играть против него было страшно, – рассказал официальному аккаунту ФБУ в Instagram Кирилл Фесенко, вспомнив матч, в котором Брайант наколотил 38 очков. – В той игре, когда я бил, кусал и толкал Коби, я старался умышленно ему забить мышцу. Я попал ему коленом в бедро – это травма, которая остается с тобой надолго. "Лейкерс" тогда взяли тайм-аут, Коби похромал, и я думал, что он больше не выйдет. А он вернулся, активизировался и отгрузил нам, по-моему, 38 очков, вытащив игру в одиночку. Я считаю, что Коби – это лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Да, я играл против Леброна Джеймса и считаю, что Коби лучше его"

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Getty Images

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Кирилл Фесенко

Кирилл Фесенко / Фото: БК Днепр

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Ранее мы рассказывали, что вертолетная компания отрицает вину в смерти Коби: фирма считает, что не несет ответственность за божье деяние. При этом юристы компании утверждают, что Брайант и его дочь Джианна знали о рисках, связанных с оказавшимся роковым полетом.

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Также сообщалось, что вдова Брайанта нашла нераспечатанное письмо от своего мужа. На фото в конверте ангел поднимает на руки Ванессу.

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баскетбол Кирилл Фесенко Коби Брайант

Источник: ФБУ

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