Джима в обойме: состав сборной Украины на эстафету Кубка мира

Украинки снова будут бороться за медали / Фото: AFP

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав на женскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира. Гонка состоится в воскресенье, 8 декабря, а сегодня в программе соревнований запланирована мужская эстафета. Где смотреть мужскую эстафету в Эстерсунде можно узнать на нашем сайте.

Завтра на трассу наша команда выйдет в следующем составе:

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Вита Семеренко

Дарья Блашко

Напомним, что Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Наша биатлонистка единственной отстрелялась на ноль, но по скорости на трассе уступила француженке Жюстин Бреза.

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Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что накануне в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.

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