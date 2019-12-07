Джима в обойме: состав сборной Украины на эстафету Кубка мира

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав на женскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира. Гонка состоится в воскресенье, 8 декабря, а сегодня в программе соревнований запланирована мужская эстафета. Где смотреть мужскую эстафету в Эстерсунде можно узнать на нашем сайте.
Завтра на трассу наша команда выйдет в следующем составе:
- Анастасия Меркушина
- Юлия Джима
- Вита Семеренко
- Дарья Блашко
Напомним, что Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Наша биатлонистка единственной отстрелялась на ноль, но по скорости на трассе уступила француженке Жюстин Бреза.
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Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что накануне в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.
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