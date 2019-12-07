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Джима в обойме: состав сборной Украины на эстафету Кубка мира

7 декабря, 16:58

Наши девушки традиционно успешно выступают в эстафетных гонках

Украинки снова будут бороться за медали

Украинки снова будут бороться за медали / Фото: AFP

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав на женскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира. Гонка состоится в воскресенье, 8 декабря, а сегодня в программе соревнований запланирована мужская эстафета. Где смотреть мужскую эстафету в Эстерсунде можно узнать на нашем сайте.

Завтра на трассу наша команда выйдет в следующем составе:

  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Джима
  • Вита Семеренко
  • Дарья Блашко

Напомним, что Юлия Джима завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Наша биатлонистка единственной отстрелялась на ноль, но по скорости на трассе уступила француженке Жюстин Бреза.

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Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что накануне в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.

Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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биатлон Эстафета Вита Семеренко Кубок мира по биатлону Юлия Джима Анастасия Меркушина Дарья Блашко

Источник: Сегодня|Спорт

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