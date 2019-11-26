"Хлеб с майонезом", креветки и двухспальные кровати: как живет сборная Украины по биатлону

Ольга Абрамова / Фото: Instagram

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Украинская биатлонистка Ольга Абрамова, показала, как жили девушки из сборной Украины во время Кубка Норвегии в Шушене. Ранее мы писали, что есть окончательный состав Украины на Кубок мира по биатлону, в котором нет чемпионки Сочи-2014.

Прогуливаясь с камерой по деревянному домику, Абрамова провела экскурсию по небольшим комнаткам с преимущественно двухярусными кроватями. Показала кухню, отметив, что практически у каждой биатлонистки своя мультиварка. Также в домике присутствует массажный стол и велосипед. "Куча сумок, куча вещей – в общем, все, как у женщин", – резюмировала Ольга.

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"Кстати, по поводу питания, – продолжила Абрамова. – В последних комментариях писали, что сейчас спортсмены зажрались, а в наши времена не было такого питания... Ребят, в наши времена тоже было питание не очень, мы ели и вермишель быстрого приготовления, и хлеб с майонезом, и чаек с сахаром шел за милую душу. Но времена меняются, и чтобы нормально бегать, надо достаточно качественно питаться, а не есть всякий мусор. В нашем холодильнике все, как положено – яйца, молоко, йогурты, сыр. В морозилке креветочки, рыбку уже почти всю доели. Плюс всевозможные замороженные овощи и ягоды. А еще мы подсели на арахисовую пасту".

Биатлонистка также отметила, что дома для спортсменов все разные – у них нет сауны, а в некоторых – есть. Также в окрестностях бродят лисы. Мы уже сообщали, что сейчас в сборнойна пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко. Экс-белоруска была одной из лучших среди украинок на Кубке Норвегии в Шушене.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

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