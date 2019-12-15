Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету и женский пасьют

Пидручный и компания постараются улучшить результат Эстерсунда, а Пидгрушная - прыгнуть как минимум в цветы

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Сегодня, 15 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене закроют мужская эстафета и женская гонка преследования. Девушки начнут пасьют в 13:00, мужчины выйдут на старт в 15:00. В Украине гонки можно смотреть на UA:Перший, а также на UA:Біатлон, Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ и Беларусь 5. Вчера в женской эстафете Украина стала четвертой благодаря сильному последнему этапу Елены Пидгрушной.

"Не могу сказать, что я выдохлась после последнего огневого рубежа, когда меня обходила швейцарка. Ведь я также после стрельбы довольно быстро шла по дистанции. При этом очень надеялась, что швейцарка будет еще больше замученной после штрафного круга, чем, я, но вышло по-другому. Попасть на подиум помешал промах на стрельбе стоя. Это абсолютно рабочая ошибка", – рассказала Пидгрушная.

Сегодня Елена имеет возможность побороться за попадание в цветы, а, вероятно, и на подиум в гонке преследования, так как в спринте капитан женской сборной Пидгрушная показала очень хорошую скорость и с одним промахом стала 12-й. Также в топ-10 стартует Валя Семеренко, она уступила победительнице предыдущей гонки итальянке Вирер 35 секунд.

Воскресенье. 15 декабря

Хохфильцен. Кубок мира

Преследование. Женщины. 13:00

1. Доротея Вирер (Италия)

...9. Валя Семеренко +0,35

12. Елена Пидгрушная +0,46

52. Вита Семеренко +1,52

55. Юлия Джима +1:55

Теперь шанс превзойти девушек есть у наших мужчин, которые в первой эстафете сезона в Эстерсунде показали лучший результат за последние два сезона, замкнув топ-6. А победителем первой эстафеты сезона у мужчин стала Норвегия.

Воскресенье. 15 декабря

Хохфильцен. Кубок мира

Эстафета. Мужчины. 15:00

6-1. Артем Тищенко

6-2. Артем Прима

6-3. Руслан Ткаленко

6-4. Дмитрий Пидручный

Ранее мы давали полное расписание Кубка мира по биатлону 2019/20.

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