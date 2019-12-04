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Лидер сборной Украины по биатлону вернулась в строй после неожиданного столкновения на трассе

4 декабря, 00:41

Юлия Джима, ранее ставшая жертвой жесткого "стыка", возобновила тренировки на этапе в Эстерсунде

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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К счастью, Юлия Джима быстро восстановилась после жуткой травмы, о которой стало известно во вторник, 3 декабря. Напомним, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону получила повреждение в результате столкновения со спортсменкой из другой команды, вследствие чего участие знаменитой украинки в стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде оказалось под большим вопросом.

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"На тренировке Юлия лоб в лоб столкнулась не знаю точно с представителем какой команды. Одна ехала противоходом, а вторая – на спуск, как положено. Ну и после столкновения – травма, сейчас болезненные ощущения", – рассказывал накануне тренер женской сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев

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Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Виталий Лазебник

Как позже стало известно, Юлия Джима довольно быстро восстановилась после травмы и уже провела тренировку под руководством своего личного наставника – словенца Уроша Велепца. Украинка работала над стрельбой, а также изучала трассу этапа Кубка мира в Эстерсунде. Выступит ли Юлия в индивидуальной гонке 5 декабря, определится в среду, 4 декабря.

Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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