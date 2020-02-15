Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт 15 февраля

Единственная гонка в субботу стартует в 15:45 по киевскому времени

Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц / Фото: Reuters

Суббота – третий соревновательный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце-Антерсельве. Сегодня в расписании значится одна гонка – мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Начнется она в 15:45 по Киеву. Мы сообщали состав Украины на мужской спринт чемпионата мира: впервые будет пятерка.

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В стартовом протоколе субботней гонки значатся 107 биатлонистов. Пятеро из них представляют Украину; первым из наших на дистанцию уйдет опытный Сергей Семенов – под номером 9. Далее на трассу отправятся капитан Дмитрий Пидручный (№25), Артем Прима (№29), Антон Дудченко (№82) и Богдан Цымбал (№104).

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Напомним, это первая личная мужская гонка в Италии. Позавчера в смешанной эстафете украинцы финишировали пятыми, а дистанцию тогда прошли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Напомним, что тернополянин Пидручный является пока еще действующим чемпионом мира в преследовании.

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Где смотреть. Из украинских телеканалов чемпионат мира по биатлону показывает UA: Перший. Прямая трансляция на канале начнется сегодня в 15:40. Также в кабельных сетях можно смотреть гонку на телеканале "Евроспорт 1".

Прогнозы. Букмекерские конторы явным фаворитом спринта видят норвежца Йоханнеса Тингнеса Бе. При том, что в общем зачете Кубка мира он занимает третье место. Коэффициент на его триумф практически такой же (1.92), как и на то, что Бе не выиграет гонку (1.82). Далее в котировках букмекеров идут двое французов – Мартен Фуркад (4.90) и Кантен Фийон-Майе (6.00), которые оккупировали первые две строчки в Кубке мира.

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Из украинцев выделяют лишь Пидручного. Да и то – коэффициент на него практически улетел в космос – 101.

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