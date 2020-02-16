Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельва проходят гонки преследования. В 14:00 по киевскому времени пасьют бегут женщины. Ранее в спринте Елене Пидгрушной не хватило 4 секунды для "бронзы".

Украинки, стартующие в пасьюте 16 февраля (14:00)

4. Елена Пидгрушная +0:26

11. Вита Семеренко +0:46

22. Юлия Джима +1:05

36. Валя Семеренко +1:31

Напомним, что после трех стартовых гонок на чемпионате мира Украина идет без медалей, хотя во всех трех случаях была невероятно близка к ним. В частности, после четвертого места в спринте Елена Пидгрушная заявила: "Ни четвертое, ни пятое место никому не нужно, грубо говоря. Конечно, хотелось медали. Этот единственный промах... Я даже знаю, почему его сделала. Немного передержала на первом выстреле. На стойку шла и вспоминала стрельбу Пидручного, Насти Меркушиной – думала, может надо тоже рискнуть, скорее отработать на огневом. Но когда начала стрельбу, поняла – нельзя! Нельзя еще дополнительные метры бежать. На финишном круге меня гнали, давали информацию, я пыталась еще добавить. После финиша поняла – сделала все, что смогла"

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По словам Елены Пидгрушной, условия для выступлений в Италии – не сахар. "Сложно на высоте. Это тяжелый чемпионат мира. И это было видно по количеству промахов. Я не помню, на каком еще чемпионате так много спортсменок ошибались. И лидеры. Мало нулей для такой погоды. Хотя на пристрелке было легче, а потом и тени на мишенях начали смещаться, и порывы ветра появились, и горы, и ноги, и дыхание, и все вместе! Поэтому так много промахов", – сетует олимпийская чемпионка-2014.

Претенденты на медали в женской гонке преследования 16 февраля

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Котировки на женский пасьют 16 февраля. Главным претендентом на выигрыш гонки преследования у женщин аналитики букмекерских контор называют победительницу спринта Марте Олсбю-Ройселанн. На ее триумф установлен коэффициент 1.70. За норвежкой в списке фавориток идут Херрманн (4.20), Вирер (9.00), Виттоцци (9.00), Эберг (12.0), Пройсс (15.0) и наша Елена Пидгрушная (15.0)

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