Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт

В пятницу на турнире в Италии пройдет самая быстрая гонка, начало - в 15:45

В пятницу в Антхольце состоится одна женская гонка / Фото: Reuters

Праздник биатлона в Антхольц-Антерсельве набирает обороты. В пятницу, 14 февраля, на чемпионате мира пройдет первая личная гонка – женский спринт на 7,5 км. Начнется он в 15:45 по киевскому времени. В четверг, как мы сообщали, украинцы заняли пятое место в смешанной эстафете чемпионата мира, которой открылись соревнования.

Женский спринт на чемпионате мира: онлайн

На спринтерскую гонку заявилось 102 представительницы прекрасного пола. Среди них – четыре украинки. Юлия Джима уйдет на дистанцию первой из наших (№5), далее – Валентина Семеренко (№32), Елена Пидгрушная (№79) и Вита Семеренко (№97). Таким образом, сегодня будем болеть за четырех олимпийских чемпионок Сочи-2014 в эстафете. Вчера только Джима принимала участие в смешанной эстафете из этого квартета. Для других девчат сегодня будет дебют на ЧМ-2020. Читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав сборной Украины.

Спринт – очень скоротечная гонка. Напомним, здесь два огневых рубежа, на которых по разу стреляют лежа и стоя. Поэтому один промах может кардинально изменить расстановку сил. Поэтому букмекерские конторы выделяют круг фаворитов и коэффициент на их победы – довольно высокий. Самыми вероятными претендентами на триумф считают: лидера общего зачета Кубка мира – норвежку Тирил Экхофф (коэф. – 4.00), немку Дениз Херрманн (5.00) и итальянку Доротею Вирер (6.00). Как мы писали, Херрманн – самая быстрая биатлонистка в мире. Чуть меньше шансов – у шведки Эберг и норвежки Олсбю-Ройселанн (по 8.00).

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В успех украинских биатлонисток букмекеры не верят. Коэффициенты на их победы заоблачные: на Джиму – 50, на трио ее подруг – 100. То, что Юлия попадет на пьедестал, оценивают коэффициентом 16, а подобный "подвиг" в исполнении Пидгрушной или сестер Семеренко – 35. Хотя Вита Семеренко брала "бронзу" Олимпиады-2014 именно в спринте.

Где смотреть. На украинском телевидении чемпионат мира по биатлону показывает UA: Перший. Прямая трансляция на канале начнется в 15:40. Также в кабельных сетях можно смотреть гонку на телеканале "Евроспорт 1".

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