Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Почему уверен в Семеренко, но в неведении по Джиме: президент ФБУ рассказал о нашей женской команде

21 ноября, 13:29

Одни вопросы и по Пидгрушной, у которой есть мотивация, но подводит здоровье

/ Фото: AFP

Реклама

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, в ком из девушек в грядущем сезоне он уверен, и что с олимпийской чемпионкой-2014 Еленой Пидгрушной, которая не попала в состав сборной Украины на Кубок мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября.

"Я уверен в сестрах Семеренко, – заявил Брынзак. – Они готовились со своим тренером, работали индивидуально, и я видел у них мотивацию. Да и болезней у них летом не было, а летний чемпионат мира показал, что они в порядке. Поэтому, я думаю, что у них будет все хорошо. По Лене Пидгрушной больше вопросов, потому что были болезни летом, потом она пропустила половину сбора, опять заболела перед выездом на первый снег. Не знаю, как будет складываться ситуация и каким для нее выйдет этот сезон. В любом случае, мотивация у нее есть, желание тоже присутствует, а что получится – увидим позже".

Читайте также: Призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины

Высказался Брынзак и по поводу Юлии Джимы, которая предсезонную подготовку проходила со словенской командой и Урошем Велепецом: "Про нее ничего не знаю, будем смотреть на гонках. Она уже с командой, я с ней разговаривал. Юля уверяет, что все нормально. Она сбавила нагрузки, в прошлом сезоне которые были достаточно большими. Рассчитывает, что все получится. Мы не имеем достаточно информации об ее методике подготовки, она работает со словенцами. Посмотрим уже по факту".

Ранее мы сообщали, что на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко. Экс-белоруска была одной из лучших среди украинок на Кубке Норвегии в Шушене.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

Смотрите сюжет о том, как сумские биатлонистки сестры Семеренко получат президентскую стипендию

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Валя Семеренко Вита Семеренко Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная Юлия Джима Владимир Брынзак биатлонистка сборная Украины по биатлону

Источник: Sport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке Норвегии
На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке НорвегииБиатлон
Пока Россия под санкциями, нужно пользоваться: глава ФБУ о соревнованиях на биатлонном комплексе в Буковеле
Пока Россия под санкциями, нужно пользоваться: глава ФБУ о соревнованиях на биатлонном комплексе в БуковелеБиатлон
"Думаю, что на Кубок мира отправятся Валя и Вита, Джима, Меркушина": Брынзак назвал состав сборной УкраиныБиатлон
Биатлонный сезон стартовал: Фуркад обогнал Йоханнеса Бё, но стал лишь третьим
Биатлонный сезон стартовал: Фуркад обогнал Йоханнеса Бё, но стал лишь третьимБиатлон
Украинская биатлонистка после
Украинская биатлонистка после "серебра" на мире готовится стать мамой, а потом вернется на лыжнюБиатлон
Призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины
Призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной УкраиныБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...