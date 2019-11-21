Почему уверен в Семеренко, но в неведении по Джиме: президент ФБУ рассказал о нашей женской команде

Одни вопросы и по Пидгрушной, у которой есть мотивация, но подводит здоровье

/ Фото: AFP

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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, в ком из девушек в грядущем сезоне он уверен, и что с олимпийской чемпионкой-2014 Еленой Пидгрушной, которая не попала в состав сборной Украины на Кубок мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября.

"Я уверен в сестрах Семеренко, – заявил Брынзак. – Они готовились со своим тренером, работали индивидуально, и я видел у них мотивацию. Да и болезней у них летом не было, а летний чемпионат мира показал, что они в порядке. Поэтому, я думаю, что у них будет все хорошо. По Лене Пидгрушной больше вопросов, потому что были болезни летом, потом она пропустила половину сбора, опять заболела перед выездом на первый снег. Не знаю, как будет складываться ситуация и каким для нее выйдет этот сезон. В любом случае, мотивация у нее есть, желание тоже присутствует, а что получится – увидим позже".

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Высказался Брынзак и по поводу Юлии Джимы, которая предсезонную подготовку проходила со словенской командой и Урошем Велепецом: "Про нее ничего не знаю, будем смотреть на гонках. Она уже с командой, я с ней разговаривал. Юля уверяет, что все нормально. Она сбавила нагрузки, в прошлом сезоне которые были достаточно большими. Рассчитывает, что все получится. Мы не имеем достаточно информации об ее методике подготовки, она работает со словенцами. Посмотрим уже по факту".

Ранее мы сообщали, что на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко. Экс-белоруска была одной из лучших среди украинок на Кубке Норвегии в Шушене.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

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