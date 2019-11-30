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Попытка Украины номер два: где смотреть вторую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Остерсунде

30 ноября, 15:57

В Швеции продолжается стартовый этап биатлонного Кубка мира. Список трансляций смешанной эстафеты

/ Фото: AFP

В субботу, 30 ноября, в шведском Остерсунде проходит уже вторая гонка нового Кубка мира по биатлону. Медали разыгрывают в смешанной эстафете. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Напомним, ранее в одиночном миксте Украина остановилась в шаге от пьедестала – дуэт Меркушина – Тищенко занял четвертое место,а выиграли шведы.

От нашей страны во второй субботней эстафете бегут Вита Семеренко, экс-белоруска Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Отметим, что Лесюк заменил в составе капитана мужской команды Дмитрия Пидручного, у которого обострились боли в спине.

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Где смотреть смешанную эстафету Остерсунда
(30 ноября – 16:00 по киевскому времени)

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Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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Источник: Сегодня|Спорт

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