Украина чуть не запрыгнула на пьедестал в Поклюке: подвела стрельба Меркушиной

На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершился одиночный микст. Украинский дуэт в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной финишировал на пятом месте. А выиграли французы. Где смотреть эстафеты по биатлону 25 января: все трансляции.
Отметим, что Дмитрий Пидручный, отстреляв на ноль, на финиш первого этапа одиночного микста привел Украину в роли лидера. Увы, Анастасия Меркушина его почин не поддержала, из-за неточной стрельбы уйдя на втором этапе на штрафной круг.
Третий этап снова отметился идеальной стрельбой Пидручного. Тогда как Меркушина на заключительном огневом рубеже использовала один дополнительный патрон, лишивший нас шансов на тройку призеров – высокая пятая позиция. Но могло быть даже лучше!
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Добавим, что российский тандем Эдуард Латыпов/Кристина Резцова провалил одиночный микст, заняв лишь 13-ю строчку в итоговом протоколе.
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Как мы писали ранее, украинский биатлонист почувствовал тошноту во время гонки на 20 км. "Думал сойти уже со второго круга, но стрельба была в порядке, поэтому решил дотерпеть", – признался Сергей Семенов, занявший 40-е место в "индивидуалке".
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