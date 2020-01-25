Украина чуть не запрыгнула на пьедестал в Поклюке: подвела стрельба Меркушиной

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершился одиночный микст. Украинский дуэт в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной финишировал на пятом месте. А выиграли французы. Где смотреть эстафеты по биатлону 25 января: все трансляции.

Отметим, что Дмитрий Пидручный, отстреляв на ноль, на финиш первого этапа одиночного микста привел Украину в роли лидера. Увы, Анастасия Меркушина его почин не поддержала, из-за неточной стрельбы уйдя на втором этапе на штрафной круг.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Третий этап снова отметился идеальной стрельбой Пидручного. Тогда как Меркушина на заключительном огневом рубеже использовала один дополнительный патрон, лишивший нас шансов на тройку призеров – высокая пятая позиция. Но могло быть даже лучше!

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Добавим, что российский тандем Эдуард Латыпов/Кристина Резцова провалил одиночный микст, заняв лишь 13-ю строчку в итоговом протоколе.

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Как мы писали ранее, украинский биатлонист почувствовал тошноту во время гонки на 20 км. "Думал сойти уже со второго круга, но стрельба была в порядке, поэтому решил дотерпеть", – признался Сергей Семенов, занявший 40-е место в "индивидуалке".

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