Украинская биатлонистка после "серебра" на мире готовится стать мамой, а потом вернется на лыжню

Ирина Варвинец / Фото: Getty Images

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Украинская биатлонистка Ирина Варвинец, которая сделала паузу в карьере после Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, готовится впервые стать мамой. Вместе с супругом Алексеем Петренко, 27-летняя призеша чемпионата мира-2017 в ближайшее время ожидает на пополнение в семье. Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по биатлону Скардино впервые стала мамой.

В недавнем интервью sport.ua эту информацию подтвердил президент федерации биатлона Владимир Брынзак, а также заявил, что спортсменка планирует вернуться в большой спорт:

"У Иры была не травма, а старая проблема с суставами, еще с детства. Она проявилась при больших нагрузках, плюс, подсел иммунитет, поэтому Ира решила подлечиться. Теперь, к счастью, она будет рожать ребенка, а потом, если все будет в порядке, хочет вернуться. Насколько это получится, посмотрим немного позже".

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Ранее мы рассказывали, что Юлия Джима стала лидером по количеству призовых в сезоне среди украинских биатлонистов. Лидер женской сборной Украины по ходу олимпийского сезона пополнила свой банковский счет на 55 тысяч евро, у Варвинец – 9 650 евро.

Мы уже сообщали, что сейчас в сборной на пятки Семеренко и Джиме наступает экс-белоруска Блашко. Экс-белоруска была одной из лучших среди украинок на Кубке Норвегии в Шушене.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотритеполное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

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