Украинские флаги в горах Италии: как эстафетниц награждали "бронзой" мира, а Фуркад оседлал капот

Сегодня в итальянском Антхольце женская эстафета принесла Украине первую медаль чемпионата мира по биатлону – "бронзу", которую добыли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Можно сказать, что наши девушки защитили свое прошлогоднее третье место на первенстве планеты.

Читайте также: "Иметь четверых, как Прима, и можем бороться за подиум": тренер Украины – о провале в эстафете

Капитану и финишеру "сине-желтых" Елене Пидгрушной стало плохо после финиша: "Пошел сильный спазм живота и минут 15 "покорчило" меня. Но уже все в порядке, все нормально. Просто перенервничала, переселила себя". А вечером в Антерсельве, как называют комунну на итальянский манер, состоялось награждение украинок. Напомним, что выиграла эстафету Норвегия, а Германия стала второй.

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

"У нас в предыдущих гонках было так, что у кого-то одного точного выстрела не хватило, Лене пару секунд не хватило до "бронзы" в спринте. Все понимали, что есть шанс в эстафетной, командной гонке. Но нервы, конечно, тоже были на пределе – все нервничали, переживали. Но, слава Богу, что всё-таки мы собрались и у нас бронза! Так что, поздравляем Владимира Михайловича Брынзака с Днем рождения! (Смеётся). Он хотел себе в подарок медали чемпионата мира, и, слава Богу, что мы все-таки ему этот подарок сделали" – прокомментировала медаль в эстафете Вита Семеренко.

Сборная Украины по биатлону / Фото: Reuters

А после девушек свои медали получили и призеры мужской командной гонки. Напомним, что Франция с Фуркадом выиграла эстафету, а украинцы с двумя кругами штрафа только на 12 месте.

Смотрите, как мужская сборная Украины заняла шестое место в эстафете на Кубке мира

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама