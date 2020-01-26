В Канаде нашли тело пропавшего отца французских биатлонистов

Жиль Клод пропал во время прогулки на снегоходах в Канаде

В Канаде пропал отец французских биатлонистов Видео: Reuters

Тело отца трех биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клод Жиля Клода нашли в Канаде. Как сообщает Le Parisien, Жиль провалился под лед 23 января во время прогулки на снегоходах в составе туристической группы. Вместе с ним подо льдом оказалось еще несколько человек. Четверых вытащили сразу, а остальные, в том числе и Клод, пропали без вести. Спустя три дня полиция нашла его тело. Поиски других пропавших продолжаются.

Напомним, что сразу после происшествия сыновья Фабьен и Флоран прервали выступления на Кубке мира и вернулись во Францию. Перед этим Фабьен впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира и посвятил свой успех отцу.

Братья Клод:

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Отмечается, что тело Жиля Клода было найдено в двух километрах от точки первоначальных поисков. Эта зона на озере Сен-Жан считается опасной из-за течений, которые ослабляют ледяной покров, она находится вне известных туристических трасс.

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