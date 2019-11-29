"В России не только плохие и негативные люди. Но допинг есть": провокационное заявление Брынзака

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

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Уже завтра, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. Накануне нового сезона президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о допинге в российском спорте. Ранее мы давали полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

"Моя позиция такова: в России есть не только плохие и негативные люди, – говорит Спорт 1 Брынзак. – Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и с которыми общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов. У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда-то помиримся и будем мирно жить".

/ Фото: AFP

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Тем не менее, глава ФБУ даже не ставит под сомнение, что в России есть допинг.

"Это никто не скрывает, – подчеркнул Брынзак. – И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Седнев сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают. С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут. У нас была ситуация с Абрамовой, мы видели, что она нарушала антидопинговые правила – наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд. С нее сняли обвинения в допинге, это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов".

Ранее мы писали, что Ольга Абрамова выложила в интернет видео, где познакомила болельщиков с тем, как живет наша команда на сборах в норвежском Шушене.

Также мы сообщали, что Пидручный принес Украине победу в спринте на чемпионате Швеции. Капитан нашей команды проявил себя во всей красе – быстро бежал и отстрелялся на обоих огневых рубежах без промахов, что позволило ему победить. Второе и третье места заняли швейцарцы Бенджамин Вегер и Марио Дольдер.

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