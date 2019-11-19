В Украине представили проект биатлонного стадиона уровня Кубка мира

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В Украине может появиться современный биатлонный комплекс с возможностью принимать этапы Кубка мира, а также чемпионат мира. Накануне был презентован проект будущей арены в Тростянце, Сумская область. Воплотить в жизнь задуманное планируют до 2025 года.

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Разрабатывало проект комплекса "NESKUCHNE" известное чешское проектное бюро. Над ним работали лучшие специалисты, разрабатывавшие в свое время биатлонный комплекс в Нове Место на Мораве, где проходил чемпионат мира-2013, а также ежегодно состязаются лучшие биатлонисты мира на этапе Кубка мира.

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Ранее появился окончательный состав Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону. В него не вошла чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная. Зато в строю Юлия Джима, а Вите Семеренко к старту в Эстерсунде помогает готовиться сын Марк.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Также президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о комплексе, который строится в Буковеле, и когда он сможет принять ближайшие соревнования.

Смотрите сюжет о том, что украинские биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут выступать на традиционной Рождественской гонке

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