"Вот это агитация идти в биатлон!": Украинская спортсменка в белье и чулках поразила дерзким образом

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова регулярно балует своих подписчиков яркими, а то и откровенными образами. В этот раз она выложила фото в нижнем белье и вызвала настоящий фурор. Ранее мы писали о девушке с татуировкой дракона в сборной Украины.
На сей раз в кадре Абрамова предстала в кружевном черно-зеленом комплекте и чулках, а на плечи небрежно набросила пиджак. "В человека все должно быть прекрасно..." – подписала фото спортсменка. А ее фолловеры просто в восторге от такого смелого образа: "Боги мои. Я восхищена", "Вот это агитация идти в биатлон!!!", "Огнище".
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Ранее Ольга Абрамова также рассказывала и показывала, как живет сборная Украины по биатлону в соревновательный период: "хлеб с майонезом", креветки и двуспальные кровати.
Напомним, что Кубок мира по биатлону завершился раньше времени из-за пандемии коронавируса – в Контиолахти отменили две последние гонки, а этап в Осло и вовсе не стали проводить.
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