"Врачи поставили диагноз – рак": шокирующее признание украинской биатлонистки

Чемпионка Украины Марьяна Брыкайло рассказала о том, как обнаружили болезнь, и что теперь ее ждет

Марьяна Брыкайло / Фото: biathlon.com.ua

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22-летняя украинская биатлонистка Марьяна Брыкайло, становившаяся чемпионкой Украины в эстафетных гонках и выступавшая на юниорских чемпионатах мира, объяснила причину своего длительного отсутствия на соревнованиях. Как оказалось, у тернопольчанки – серьезная болезнь. Ранее мы сообщали, что украинский чемпион мира по биатлону второй раз станет папой.

Марьяна Брыкайло. Фото – biathlon.com.ua

"После эстафеты на юниорском ЧМ-2018 я серьезно задумалась над своим здоровьем, – рассказала Марьяна Брыкайло. – Приехала в Украину, начала бегать по больницам, сдавать много анализов. Но диагноз тут так и не смогли поставить. Чувствовала себя хорошо, но понимала: что-то не так. Занималась исключительно йогой, так как врачи запретили вообще нагрузку, пока идет обследование"

Марьяна Брыкайло. Фото – biathlon.com.ua

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"Моя врач-гинеколог предложила мне поехать в Чехию, просто на обследование. Мне сделали документы и я поехала туда с целью узнать, что со мной. И уже в Чехии мне окончательно поставили диагноз: рак шейки матки второй стадии. Я решила лечиться за границей, в сентябре вновь отправилась туда"

"На данный момент, 3 декабря, меня ожидает заключительный этап, связанный со здоровьем в Словакии. Ожидается неделя пребывания в больнице. Надеюсь, все пройдет хорошо и уже можно будет планировать детей"

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"Из федерации никто не поинтересовался, как я. Только мой первый тренер. А федерации было все равно", – добавила Марьяна Брыкайло.

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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