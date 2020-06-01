Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"А если он умрет на ринге?": британский боксер высказался против возвращения Майка Тайсона

1 июня, 13:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Диллиан Уайт не понимает, зачем 53-летнему спортсмену снова возвращаться на ринг

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт выразил опасения за здоровье легендарного Майка Тайсона. Ранее 53-летний Тайсон объявил о возвращении на ринг. Ранее мы писали, что Майк Тайсон позвал на подмогу чемпионов UFC и устроил массовую драку во время шоу. Возможно, это является частью раскрутки его будущего возвращения.

Читайте также: "Это будет цирк уродов": что думают о поединке "пенсионеров" Тайсон-Холифилд

"Это глупо. Какого черта разрешать бой 53-летнего с 31-летним? В этом нет никакого смысла. А если Тайсон вернется и умрет на ринге? Что тогда? В нашем виде спорта уже было много неприятных случаев. Старые парни уже возвращались и дрались. Но зачем это? Оставайся легендой и не думай о возвращении на ринг", – сказал Уайт в эфире talkSPORT.

Напомним, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

Реклама

Также сообщалось, что Лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Майк Тайсон Диллиан Уайт

Источники: Sport.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономикиБокс
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал "под гипнозом"Бокс
Ломаченко поддержал петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархата
Ломаченко поддержал петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархатаБокс
Сегодня годовщина уникального рекорда в боксе, за которым гоняется Владимир Кличко
Сегодня годовщина уникального рекорда в боксе, за которым гоняется Владимир КличкоБокс
"Усик боится боев без правил": борец прошелся по боксеру, которого вызвал на бой, и зацепил церковь ЛомыБокс
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу "Битва" и боя футболиста против актераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять