"А если он умрет на ринге?": британский боксер высказался против возвращения Майка Тайсона

Диллиан Уайт не понимает, зачем 53-летнему спортсмену снова возвращаться на ринг

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт выразил опасения за здоровье легендарного Майка Тайсона. Ранее 53-летний Тайсон объявил о возвращении на ринг. Ранее мы писали, что Майк Тайсон позвал на подмогу чемпионов UFC и устроил массовую драку во время шоу. Возможно, это является частью раскрутки его будущего возвращения.

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"Это глупо. Какого черта разрешать бой 53-летнего с 31-летним? В этом нет никакого смысла. А если Тайсон вернется и умрет на ринге? Что тогда? В нашем виде спорта уже было много неприятных случаев. Старые парни уже возвращались и дрались. Но зачем это? Оставайся легендой и не думай о возвращении на ринг", – сказал Уайт в эфире talkSPORT.

Напомним, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

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Также сообщалось, что Лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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