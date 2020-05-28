Майк Тайсон позвал на подмогу чемпионов UFC и устроил массовую драку во время шоу

Знаменитый боксер развлекался в компании с Витором Белфордом, Генри Сехудо и Рашадом Эвансом

Легендарный боксер Майк Тайсон продолжает подогревать интерес к своему возвращению на ринг. На этот раз боксер появился в рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, где устроил массовую драку. Это уже второе появление "Железного Майка" на рестлинге за последние несколько дней. Ранее мы писали, как полуголый Тайсон гонял известного рестлера с мешком.

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В этот раз Майк появился на шоу не один, а в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса. Там боксер устроил словесную перепалку с известным рестлером Крисом Джерико, после чего разорвал на себе футболку и набросился на оппонента.

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К драке присоединились и другие присутствующие на ринге, устроив настоящее побоище. Напомним, что рестлинг объединяет в себе бойцовские шоу и актерскую игру, поэтому такие драки заранее запланированы.

Напомним, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

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Также сообщалось, что Лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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