Александр Усик провел спарринг с Владимиром Кличко

Сегодня, 17:11

Украинские боксеры вместе провели время на ринге

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото Instagram
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото Instagram

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик провел спарринг с бывшим боксером Владимиром Кличко. Фото с тренировки Усик поделился на своей странице в Instagram и подписал его: "Великолепный спарринг с большим чемпионом". Кстати, мы ранее писали, что Владимир Кличко проводит спарринги и готов вернуться на ринг.

А вот Усик в ближайшее время проведет поединок против британского боксера Тони Беллью. промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера – он хочет поединок за все титулы Усика.

Также сегодня появилась информация, что WBA обязала начать переговоры о проведении боя между россиянином Денисом Лебедевым и Александром Усиком. Стороны должны договориться до начала октября, иначе будут назначены торги за право проведения боя. Российский боксер "чемпионом в отпуске" и имеет право встретиться с победителем WBSS, коим является украинец.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.
бокс, Владимир Кличко, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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