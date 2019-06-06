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Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик лишился еще одного титула – по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA, а теперь похожее решение принял WBC. Однако в случае с WBC Усик получил статус "чемпиона в отпуске" и при желании может в любой момент оспорить пояс с новым его обладателем: анее

Отмечается, что пояс WBO переходит к временному чемпиону Кшиштофу Гловацки. Также польский боксер может завоевать пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке с представителем Латвии Майрисом Бриедисом.

В активе непобежденного украинца 16 побед. В последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью. Промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что его подопечный готов отказаться от всех чемпионских поясов, потому что после перехода в супертяжеловесы они ему не нужны.

Напомним, 25 мая Александр Усик должен был провести дебютный бой в супертяжах против Карлоса Такама, однако он был отменен из-за травмы, полученной украинцем.

Вместе с тем стало очевидно, что откладывается на потом и возможный бой Усика с Энтони Джошуа. "Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

Как Усик готовится к дебюту в супертяжах:


Тренировка Усика

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Тег украинские боксеры, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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