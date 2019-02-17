Боец ММА получил двойной перелом ноги при попытке ударить соперника
Его сопернику присудили победу нокаутом
Боец ММА Софьян Бухишу на турнире Cage Warrior 101 в Ливерпуле (Великобритания) в поединке с Томом Аспиналем сломал ногу. Это произошло в тот момент, когда он пытался сделать лоу-кик. В итоге Асиналю присудили победу нокаутом. Бухишу же был доставлен в больницу.
"Мы желаем Софьяну Бухишу скорейшего выздоровления", – говорится в официальном Twitter турнира.
Похожую травму в начале января получил Джонатан Кинг – он сломал ногу во время выполнения лоу-кика. У бойца обнаружен перелом голени и малой берцовой кости. Позже спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию.
А вчера американский боец ударил россиянина в пах во время поединка в ММА. Поединок Сергей Харитонов – Мэтт Митрион признан несостоявшимся.
А накануне Нового года японский боец получил чудовищную травму глаза. Ясуки Ячи проиграл Джонни техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Rizin 14 в Сайтаме.
Ранее мы писали, что на турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку. Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок.
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