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Перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело"

Сегодня, 19:45

Готовясь к дебюту в супертяжелом весе, украинец "душит" мяч и качает бицепсы

Александр Усик. Фото XSport, Николай Пуха
Александр Усик. Фото XSport, Николай Пуха.
Перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/157/46c/5c815746c5857.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/157/46c/5c815746c5857.png Бокс Готовясь к дебюту в супертяжелом весе, украинец "душит" мяч и качает бицепсы

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО), который 18 мая в Чикаго должен провести свой первый поединок в хэвивейте, продолжает находится в неведении по поводу своего соперника. Букмекеры принимают ставки на его возможные бои с россиянином Александром Поветкиным и камерунцем Карлосом Такамом, однако имя оппонента украинца все еще официально не утверждено.

Тем не менее Усик зря времени времени не теряет. Мы уже сообщали о тренировке Александра, в ходе которой он занимался развитием взрывной силы и координации, а именно – отрабатывал удар с правой при помощи огромного мяча. Александр швырял его с такой силой, что ловившему мяч тренеру по физподготовке не удавалось устоять на ногах. Он буквально отлетал в сторону. По поводу чего у болельщиков Усика тут же родилась шутка: "Вот так же будет улетать после ударов Усика и Поветкин". 

А теперь в сеть попала новая порция фотографий с очередной тренировки Усика. На них Александр "душит" мяч своими ручищами, принимает упор лежа, крутит велосипед, поглядывая в лептоп своего тренера, и качает бицепсы. При этом тренируется украинец в футболке с надписью: "Warm body. Cold mind" ("Горячее тело. Холодный рассудок").

Александр Усик. Фото XSport, Николай Пуха

Как сообщалось ранее, перед Поветкиным Усик намерен отточить свой удар на звезде из Казахстана.

Также промоутер Александра заявлял: "Возможно, после 18 мая никто не захочет с Усиком драться".

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Тег бокс, Александр Поветкин, Александр Усик, Карлос Такам

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Источник:

XSport

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