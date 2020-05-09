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Бывший тренер Мохаммеда Али умер от коронавируса

9 мая, 13:36

Александр Трикиша

Мир спорта понес еще одну утрату из-за смертельного вируса

Бывший тренер легендарного боксера Мохаммеда Али и экс-катмен абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Майкла Спинкса Джимми Гленн умер в возрасте 89 лет от болезни, вызванной инфекцией коронавируса. Гленн был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка в апреле, но справиться с вирусом знаменитый тренер не смог. Кстати, мы недавно писали, что 45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа.

Гленн, который в 2012 году был введен в Зал славы бокса Нью-Йорка, сам боксировал на любительском уровне. В 70-х годах XX века он открыл зал на Таймс-сквер, который пользовался большой популярностью. Также зал Гленна известен своим баром Jimmy’s Corner, гостями которого становились многие знаменитости личности мира бокса.

Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.

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Также мы писали, что от коронавируса скончался рефери, который обслуживал бой Владимира Кличко, Леннокса Льюиса и Майка Тайсона. "Вы были и всегда будете в нашей памяти, легенда. Спасибо за участие в боксерском сообществе", – написал Кличко на своей странице в Twitter.

К слову, знаменитый боксер Амир Хан связывает появление коронавируса с развитием интернета. Амир Хан не верит, что смертельный вирус мог прийти из Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тренер бокс Мохаммед Али коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , boxingnews.com.ua

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