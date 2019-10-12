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По пути Кличко: украинский боксер в Германии жестоко избил соперника-словака

12 октября, 12:08

Петр Иванов защитил в Карлсруэ пояс чемпиона WBC, уничтожив в ринге своего соперника Владимира Белуйски

Боксер Петр Иванов

Боксер Петр Иванов / Фото: Instagram

Немецкий ринг, где в свое время сделали себе карьеру в профи братья Кличко, теперь становится фартовым и для других украинских боксеров. Накануне 23-летний украинец Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) эффектно одолел словака Владимира Белуйски (7-3-1, 5 КО) в рамках престижного вечера бокса в Карлсруэ. Украинец добыл победу техническим нокаутом в шестом раунде, защитив при этом пояс WBC среди молодежи во втором среднем весе.

Смотреть Усик – Уизерспун онлайн дебютного боя украинца в супертяжах

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Петр Иванов дважды отправлял Владимира Белуйски в нокдаун, после чего принялся добивать словака – судье не оставалось ничего другого, как остановить бой.

Полная запись бой Иванов – Белуйски

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Как мы писали ранее, в рамках вечера бокса в Карлсруэ украинский супертяж Сиренко наказал "грязного" итальянца убийственным нокаутом. В самом начале боя Иван Ди Берардино, подобно оленю, боднул Владислава головой. За это Сиренко "обломал рога" сопернику серией сокрушительных ударов.

Где смотреть бой Усик – Уизерспун

Напомним, главное событие для украинского бокса на этих выходных состоится в Чикаго. 13 октября около 6 утра по киевскому времени Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжах. Накануне известный астролог Влад Росс рассказал, что звезды сулят Усику в бою в Уизерспуном.

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бокс нокаут Петр Иванов

Источник: Сегодня|Спорт

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