Друга Усика и Ломаченко не оправдают: что показала проба B, погоревшего на допинге российского боксера

В январе 2020 года стало известно, что российский друг Василия Ломаченко и Александра Усика, непобедимый боксер Александр Беспутин, погорел на допинге. Мол, Беспутин не без помощи запрещенных препаратов одолел другого россиянина Раджаба Бутаева в поединке за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе 30 ноября 2019 года в Монако. Однако все ждали пробу B россиянина, чтобы ситуация окончательно прояснилась.

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Однако и допинг-проба B Беспутина дала положительный результат. Так что 28-летний Александр таки принимал запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033), найденный в его анализах ранее, который является селективным модулятором андрогенных рецепторов и ускоряет рост мышечной массы тела. Об этом сообщил представитель команды Бутаева, являвшегося соперником Беспутина по титульному поединку.

Беспутин vs Бутаев / Фото: matchroomboxing

"Есть документальное подтверждение: проба B показала тот же результат, что и проба A", — приводит слова представителя команды Бутаева ТАСС.

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Добавим, что прямо во время боя с Бутаевым в Монако Беспутин получил от Ломаченко по телефону совет, благодаря которому, как считалось, выиграл тот поединок. "У него печень открыта", – передал тогда Беспутину через находившегося в зале Александра Усика Василий.

Спарринг Ломаченко и Беспутина / Фото: Instagram

На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

Напомним, что в конце прошлого года за махинации с допингом исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом на четыре года. Выступать на этих соревнованиях спортсмены из РФ смогут только в нейтральном статусе, если получат соответствующее разрешение.

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