"Джошуа – фаворит, пока Руис не зацепит его челюсть": прогноз на супербой от жертвы Кличко

Руис и Джошуа

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Британский промоутер Дэвид Хэй, в свое время побитый на ринге Владимиром Кличко, опасается, что Энтони Дошуа может стать жертвой Энди Руиса и в повторном противостоянии гигантов супертяжелого веса, которое состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Напомним, летний бой за титул короля хэвивейта завершился сенсационной победой толстяка Руиса, нокаутировавшего Джошуа.Тем не менее большим фаворитом реванша букмекеры называют именно проигравшего предыдущий поединок Энтони.

"Мы можем говорить все что-угодно до того момента, пока Руис не зацепит челюсть Джошуа, – отметил Дэвид Хэй. – Возможно, Энтони охватят чувства, которые он испытывал в первом бою. Первый мощный удар может подкосить колени Джошуа. Тогда весь хайп и упорные тренировки окажутся напрасными"

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"Если Джошуа дважды проиграет парню, которого мало кто считает одним из лучших в дивизионе, ему придется пройти через ряд сложных боев, чтобы стать лишь претендентом на титул. Джошуа необходимо побеждать. Руис доказал, что нельзя судить человека по внешнему виду. Однако иногда боксер получает крупный чек и теряет инстинкт хищника. Возможно, Руис слишком расслабился на своем Rolls Royce", – не исключает Дэвид Хэй

Смотрите, на что Руис потратил гонорар за первый бой с Джошуа

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

Отметим, что Дэвид Хэй является промоутером Дерека Чисоры, с которым в следующем бою может встретиться Александр Усик. Поединок Усика со скандальным британцем, в свое время плюнувшим во Владимира Кличко, может состояться уже в феврале.

Смотрите тренировку Усика в супетяжах

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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