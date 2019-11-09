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"Ему еще нужно учиться": толстяк Руис заявил о готовности выяснить отношения с Усиком в ринге

9 ноября, 18:05

Американец с мексиканским паспортом не против поединка с украинцем после реванша с Джошуа

Энди Руис

Энди Руис / Фото: Reuters

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Объединенный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал начало карьеры в хэвивейте украинца Александра Усика. Напомним, после победы над Чаззом Уизерспуном Усик в феврале хочет биться с Дереком Чисорой, в свое время плюнувшим во Владимира Кличко.

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американский толстяк Энди Руис, и их поединок может состояться в случае победы Руиса 7 декабря в реванше британцем Энтони Джошуа.

Руис летом нокаутировал Джошуа

Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

"Усик – Чисора? Думаю, это будет хороший бой, – заявил Энди Руис. – Украинец хорошо выглядел в своем последнем бою против парня, который, правда, я не знаю, сколько до этого не дрался. Он хорошо принимал удары. Но Усику все еще нужно много чего улучшать, выступая в супертяжах. Наш дивизион сильно отличается от тяжелого веса. Впрочем, я считаю Усика очень хорошим бойцом, очень умелым бойцом. Он левша, хорошо двигается по рингу. Бой с ним может быть сложным для многих бойцов. По-моему, он обязательный претендент на титул WBO. Но я никого не боюсь. Я здесь, чтобы драться с лучшими, потому что я вижу, что мы останемся лучшими. Бой против Усика также будет хорошим поединком"

Читайте также: Джошуа – Руис: сопромоутер Усика рассказал, как будут судить реванш года

Как мы писали ранее, перед реваншем с Джошуа толстяк Руис выполнил кардиотренировку посреди дороги. Американец с мексиканским паспортом помог незнакомому автолюбителю вытолкать с трассы заглохший джип.

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: vringe.com

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