Энтони Кролла: "Моя гордость пострадала, Ломаченко просто феноменален!"
Британский боксер рассказал, что не понял, откуда прилетел нокаутирующий удар, лишивший его чувств
Британский боксер Энтони Кролла был впечатлен талантом украинца Василия Ломаченко, которому уступил в поединке за чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе. Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе, а раундом ранее рефери отсчитал нокдаун британскому претенденту.
Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.
"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Потому что я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я все понимал, когда получил нокаутирующий удар, но не мог подняться. Хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать", – сказал Энтони Кролла после боя.
После боя стало известно, что Ломаченко сломал руку, отправляя своего соперника на настил ринга. "Это произошло в момент последнего удара в район виска", – уточнил украинец.
Отметим, что британский тренер Дэйв Колдуэлл после боя Ломаченко – Кролла раскритиковал действия рефери, а также назвал украинского боксера гением. Наставник Тони Белью считает, что в Британии организация боев лучше.
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