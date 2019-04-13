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Энтони Кролла: "Моя гордость пострадала, Ломаченко просто феноменален!"

Сегодня, 11:16

Британский боксер рассказал, что не понял, откуда прилетел нокаутирующий удар, лишивший его чувств

Энтони Кролла
Энтони Кролла. Фото: AFP

Британский боксер Энтони Кролла был впечатлен талантом украинца Василия Ломаченко, которому уступил в поединке за чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе. Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе, а раундом ранее рефери отсчитал нокдаун британскому претенденту.

Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Потому что я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я все понимал, когда получил нокаутирующий удар, но не мог подняться. Хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать", – сказал Энтони Кролла после боя.

После боя стало известно, что Ломаченко сломал руку, отправляя своего соперника на настил ринга. "Это произошло в момент последнего удара в район виска", – уточнил украинец.

Отметим, что британский тренер Дэйв Колдуэлл после боя Ломаченко – Кролла раскритиковал действия рефери, а также назвал украинского боксера гением. Наставник Тони Белью считает, что в Британии организация боев лучше.

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Тег нокаут, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Источники:

Сегодня|Спорт , BoxingScene

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