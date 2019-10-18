Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Этот бой могут обсуждать годами: Боб Арум о перспективах поединка Гвоздика и Бетербиева

18 октября, 17:36

Американский промоутер не исключает, что схватка в Филадельфии также станет боем года

Бетербиев и Гвоздик пока еще с одним поясом

Бетербиев и Гвоздик пока еще с одним поясом

Реклама

Глава Top Renk и промоутер мегамозга нашего бокса Александра Гвоздика Боб Арум ожидает очень много от объединительного боя украинца с российским чемпионом IBF Артуром Бетербиевым. Встреча пройдет в ночь на субботу по украинскому времени, а мы проведем онлайн поединка в Филадельфии с яркими фото, видео-повторами и оценками каждого раунда.

"Фаны должны понять, насколько особенным будет пятничный вечер, – отмечает легендарный промоутер Арум. – Этот бой имеет шанс стать не только боем года, а и одним из тех поединков, о которых любители бокса будут говорить в последующие годы".

Ранее мы рассказывали, когда начало и где смотреть бой за два чемпионских поясамежду Гвоздиком и Бетербиевым и знакомили вас с их красавицами-женами, которые занимается воспитанием детей и привыкают к жизни в Северной Америке.

Также смотрите смотрите анонс объединительного боя между чемпионом WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и №1 по версии IBF Артуром Бетербиевым.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боксеры WBC Александр Гвоздик Боб Арум Артур Бетербиев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...