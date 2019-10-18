Этот бой могут обсуждать годами: Боб Арум о перспективах поединка Гвоздика и Бетербиева

Американский промоутер не исключает, что схватка в Филадельфии также станет боем года

Бетербиев и Гвоздик пока еще с одним поясом

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Глава Top Renk и промоутер мегамозга нашего бокса Александра Гвоздика Боб Арум ожидает очень много от объединительного боя украинца с российским чемпионом IBF Артуром Бетербиевым. Встреча пройдет в ночь на субботу по украинскому времени, а мы проведем онлайн поединка в Филадельфии с яркими фото, видео-повторами и оценками каждого раунда.

"Фаны должны понять, насколько особенным будет пятничный вечер, – отмечает легендарный промоутер Арум. – Этот бой имеет шанс стать не только боем года, а и одним из тех поединков, о которых любители бокса будут говорить в последующие годы".

Ранее мы рассказывали, когда начало и где смотреть бой за два чемпионских поясамежду Гвоздиком и Бетербиевым и знакомили вас с их красавицами-женами, которые занимается воспитанием детей и привыкают к жизни в Северной Америке.

Также смотрите смотрите анонс объединительного боя между чемпионом WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и №1 по версии IBF Артуром Бетербиевым.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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