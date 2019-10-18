Мегамозг нашего бокса: после работы охранником Гвоздик отправил Супермена в реанимацию

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

Субботним утром в Филадельфии чемпион мира WBC украинский полутяж Александр Гвоздик проведет свой первый объединительный поединок с россиянином Артуром Бетербиевым, который владеет поясом IBF. Букмекеры отдают небольшое преимущество харьковчанину, а специалистам сложно давать однозначные прогнозы. Да, Бетербиев – опасный панчер, но после последних двух боев с виду скромного Гвоздя соперники оказывались в больнице. Так, кто же такой "Открытие 2018 года" в боксе, 32-летний Александр Гвоздик? Гений с пушечным ударом или примерный трудяга, которому повезло оказаться в нужный момент в нужном месте и заполучить одного из лучших тренеров в истории?

Александр Гвоздик готов к объединительному бою

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И СНОВА ОТЕЦ. Частенько, не добившись каких-то больших высот в любимом занятии, родители хотят, чтобы это все-таки удалось их детям. Так, отец Александра Гвоздика в детстве занимался боксом и пытался пристрастить к нему сына. Но боксерские перчатки, подаренные отцом в шесть лет, стали для мальчика разочарованием – тогда он еще не мечтал о карьере в ринге и от завернутого пакета ожидал просто игрушку. Спорт вошел в жизнь Гвоздика в 10 лет, и был это кикбоксинг, который как раз стал модным в начале 90-х, в том числе благодаря большому количеству боевиков с героями кикбоксерами. Парню очень нравился сериал "Уокер, техасский рейнджер" и вообще он любил "всяческих каратешников, которые ногами машут – Ван Дамма, Чака Норриса". Но в зале, куда ходил мальчик, была очень хорошая боксерская база, и когда на боевой практике он увидел, что такое бокс, то понял, что он ему ближе – "более интеллигентный".

КРЕМЕНЬ И ОХРАННИК. Эдуард Карницкий, который тренировал Александра в Харькове, увидев Гвоздика впервые в зале, сразу почувствовал, что этот парень способен на многое. В Саше ощущалась спортивная сила, был заметен спортивный интеллект. "Есть люди, которые в жизни очень способные, а Гвоздик – в спорте. В жизни он простой-обычный, а в спорте – кремень", – отмечал позже коуч. Но после того как жена Александра забеременела, Саша, не имея нормальных заработков в боксе, вынужден был оставить спорт и ради обеспечения своей семьи устроился охранником в ночном клубе. Вернуться обратно уговорил Карницкий, убедив Гвоздика, что ему светит великое будущее. И вскоре карьера харьковчанина пошла в гору.

ЛОНДОНСКАЯ ГРУСТЬ. Как признается сам Александр, на Олимпиаду 2012 года он уехал одним человеком – талантливым, но малоизвестным бойцом без медалей на крупных чемпионатах, а вернулся совсем другим – узнаваемым героем легендарной боксерской сборной во главе с чемпионами Игр Василием Ломаченко и Александром Усиком. Гвоздик тоже был очень близок к олимпийскому "золоту", но или, хотя бы "серебру". Он стремительно добрался до полуфинала, где был, как минимум, ничем не хуже казахстанца Адильбека Ниязымбетова, но при счете 13:13 судьи очень спорно приняли решение в пользу Адильбека, оставив украинцу лишь "бронзу". "Надежда на победу всегда есть, но, когда пауза перед оглашением результатов затянулась, я все понял. Судья еще не поднял ничьей руки, а мне уже стало грустно", – вспоминал ощущения во время того полуфинала Александр. Кстати, то сомнительное поражение семилетней давности остается пока последним в карьере Александра. Сразу после Лондона заманчивого предложения от промоутеров не было, и тут как нельзя кстати подоспела Всемирная серия бокса. Гвоздик уже имел за плечами выступление за московский клуб "Динамо" во втором сезоне WSB, а в "Украинских атаманах" раскрылся во всей своей красе, выиграв все свои бои и дойдя с командой до финала.

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ЗВОНОК КЛИМАСУ. Но даже после такого успешного сезона в полупрофессиональной Лиге скромный по натуре Гвоздик не был нарасхват у промоутеров. Поэтому летом 2013-го года Гвоздик еще съездил на Универсиаду в Казань, которую, к слову и выиграл. Любопытно, что в финале он должен был встретиться с нынешним чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, но россиянин снялся из-за травмы. А теперь они вскоре, возможно, схлестнуться уже в профи… А пока Александр определялся с будущим, у него проскакивали мысли и об Олимпиаде в Рио-2016, но это были только мысли – не более того… А после того, как практически все лидеры сборной – Ломаченко, Усик, Хитров, Шелестюк – получили контракты в профибоксе, Гвоздик и сам решился на карьеру в профи за океаном. Он попросил Ломаченко позвонить менеджеру Эгису Климасу или дать номер его телефона – Василий, к слову, говорил о Гвоздике прибалтийскому специалисту, когда ездил в США договариваться о своем контракте. Александр оказался интересен Климасу, он пригласил его за океан для общения с промоутерами. В итоге украинец заинтересовал Top Rank, который сразу же прислал ему контракт.

Но это был достаточно скромный контракт – ни диетолога, ни тренера по функционалке или спарринг-партнеров – какое-то время на тренировках Александр был предоставлен сам себе. А уровень первых соперников был совсем невысоким, были и откровенные мешки. Но упорство и мастерство украинца привели его к чемпионскому бою с Адонисом Стивенсоном уже в 16-м поединке в профи.

ЖЕСТКИЙ АТЛАС. За мощью и боксерским интеллектом сегодняшнего Гвоздика, безусловно, стоит и Тедди Атлас – человек, который слепил целую плеяду чемпионов, в том числе Майка Тайсона и Майкла Мурера. Причем, в свое время он даже приставил пистолет к голове 17-летнего Тайсона, когда узнал, что тот домогался его 11-летнюю родственницу, и запретил приближаться к его семье! Попробуй перечить такому тренеру! Интересно, что после подготовки Тимоти Брэдли к рандеву с Мэнни Пакьяо, Тедди решил уйти на покой. Однако для подготовки к бою со Стивенсоном, который удерживал чемпионский пояс 5,5 лет, Гвоздику нужен был маститый тренер, который научит украинца, как завалить канадского Супермена в его же логове. Промоутеры украинца, да и сам боец решили, что опыта Марко Контрераса тут уже недостаточно. И "более продвинутый в тренерском мастерстве" Атлас был лучшей кандидатурой на его замену.

Американский провел с семьей Гвоздика два дня, в течение которых он не только работал в зале, но и завтракал с его родными, смотрели вместе фильмы. "Я сказал менеджеру Гвоздика Эгису Климасу, что вернусь к работе, только если они хорошие люди", – отметил Атлас. Гвоздик и его команда ждали ответа ветерана несколько недель, и тот сдался в сентябре 2018-го: "Гвоздик ведет себя, как боец. У него хорошие инстинкты. В технических аспектах ему нужно подняться на следующий уровень, но у него правильные идеи". А через полгода Тедди заявит, что Александр – самый умный из тех, с кем ему приходилось работать. И тут есть, над чем задуматься.

Александр Гвоздик готовится под руководством Тедди Атласа

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ТРАГЕДИЯ СУПЕРМЕНА. Звездный час Гвоздика 1 декабря 2018 года, когда он стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе, испортила тяжелая травма его соперника, канадца Адониса Стивенсона, более пяти лет владевшего этим поясом. Поединок завершился техническим нокаутом Александра в 11 раунде, и как бы не было жалко его соперника, по-другому он бы у канадского Супермена в Квебеке вряд ли выиграл. Ведь, как оказалось, украинец уступал по судейским запискам, что вызвало бурное возмущение Атласа. 31-летний харьковчанин стал нашим 4-м действующим чемпионом мира вслед за Усиком, Ломаченко и Далакяном. "По мне не видно, но я очень радуюсь. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", – отмечал Гвоздик. А потом весь боксерский мир переживал за жизнь Адониса, который не смог самостоятельно подняться с ринга, ноги его просто не держали. Он получил сильную черепно-мозговую травму и впоследствии в больнице его ввели в искусственную кому. За этот год Адонис заново научился ходить и вернулся в спортзал, но тогда переживали, что этот случай может стать психологической травмой для украинца. Гвоздик же отметил, что ему не в чем себя винить, ведь он тоже мог оказаться на месте Стивенсона. Но уже в первой защите его соперник снова француз Дуду Нгумбу тоже отказался продолжать бой из-за травмы уже в пятом раунде, сославшись на разрыв сухожилия ноги. Хотя многие считали, что Дуду тогда симулировал, ведь вышел в ринг уже спустя три месяца.

Чемпионский бой Гвоздика со Стивенсоном / Фото: AFP

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ОСОБЕННЫЙ УДАР. Многие были удивлены мощью ударов Гвоздика в бою со Стивенсоном, но это далеко не случайность. Ведь, как рассказывал нам экс-тренер харьковчанина Эдуард Карницкий, удар у Саши всегда был самый сильный в сборной. Он ухитрялся перебивать даже тяжей и супертяжей. "Он в свое время даже побил рекорд по силе удара Вячеслава Глазкова, который тяжелее Саши на 15-20 кг, – отмечал Карницкий. – Сколько точно не помню, но далеко за 300 кг. Но дело даже не в том. Есть тоннаж ударов, он у Саши был 33 тонны за 40 секунд. Для этого темп должен быть большой и каждый удар очень сильный. Это достижение побить пока еще никто не может. И в Канаде это сыграло роль, потому что нокаут был не от одного удара. Саша хорошо провел комбинацию, уже потряс Стивенсона, а потом закончил одним жестким ударом, четким, который Адонис уже физически не успел бы увидеть и отреагировать".

ВСТРЕЧА №1 И РАЗБИТЫЙ НОС. Вряд ли кто-то помнит, но когда-то Гвоздик и Бетербиев уже боксировали друг с другом – в далеком 2009 году на турнире в Турции. Правда, расклад тогда был явно неравный – россиянин вышел в ринг в статусе чемпиона Европы и вице-чемпиона мира-2007, а для украинца это вообще был международный дебют. Поединок остановили во втором раунде из-за кровотечения из носа Александра и отдали победу Артуру. Сам Бетербиев практически не помнит этого поединка – безоговорочного фаворита не сильно впечатлил на тот момент "ноунейм" из Харькова: "Не помню точно. По-моему, справился за два раунда. Насколько помню, я сломал ему нос. Но точно не знаю". А вот Александр точно помнит сценарий той встречи: "Я уже выходил в ринг со сломанным носом, более того, впервые я представлял свою страну на международном турнире, а Артур уже был известным и уважаемым чемпионом. Сегодня мы оба совершенно другие боксеры. Десять лет назад я вышел на бой с ним с травмированным, не был готов тогда к этому поединку, ни умственно, ни физически".

БОРЩИ У ТИХОГО ОКЕАНА. В начале профикарьеры Гвоздик вместе с семьей перебрался в США и осел на побережье Тихого океана в калифорнийском Окснарде. Александр там снимает дом и вместе с супругой Дарьей воспитывают троих детей – сыновей Дмитрия и Михаила и дочку Анну. Как признается боксер, он уже потихоньку ассимилируется за океаном, хотя по-настоящему еще не может назвать Калифорнию своим домом. А самым любимым городом все еще остается Харьков. Старший сын Дмитрий уже готовится пойти по стопам отца и потихоньку начинает заниматься боксом. "Мы приехали в США с пониманием того, что нашему папе нужно строить карьеру, – рассказывала о начале жизни за океаном Дарья. – Уже обустроились, привыкли, у нас там родился ребенок. Дети ходят в садик, школу, на кружки. Мы готовим нашу украинскую еду, борщи варим. Там есть ребята-боксеры, и мы общаемся целыми семьями". Фактически частью семьи Гвоздика стали его друзья по сборной и "Атаманам" Василий Ломаченко и Александр Усик.

ЖАЖДА СКОРОСТИ. Гвоздик нечасто выкладывает сугубо личные фото в соцсетях и, если он не тренируется, то проводит время с семьей. С детьми он может погонять и на водном мотоцикле, и на квадроцикле, выбирается на пешие прогулки вдоль Тихоокеанского побережья. Также наш чемпион – любитель скорости и автомобилей, по возможности посещает автогонки. Накануне предыдущего боя Гвоздик вместе со своим тренером Тедди Атласом был замечен в Калифорнии на этапе NASCAR. Дважды в жизни Гвоздик бегал марафон и увлекается модной нынче греблей на SUP.

МЕГАМОЗГ. Только ты заводишь разговор о Гвоздике с кем-то, кто близко с ним сталкивался, то вскоре обязательно услышишь о его уме и интеллекте. "Он – очень умный парень, который ведет беседы на разные темы. У него большое будущее, и с харизмой у него все нормально. Просто она у него не такая показная, как у Усика. Когда человек начинает общаться с Гвоздиком, он голову на бок кладет", – рассказывал нам генеральный директор К2 Александр Красюк.

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"Гвоздик – самый лучший боксер, в интеллектуальном плане, с которым я когда-либо работал, – вторит коллеге глава Top Rank легендарный Боб Арум. – Он достаточно умный для того, чтобы выцепить драгоценные алмазы из риторики Атласа. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди". Как бы там ни было, но Александр действительно уделил много времени своему образованию, окончив сначала Харьковский национальный педагогический университет, а позже и Национальную юридическую академию. Не секрет, что боксер много читает, хорошо говорит на английском и собирается подучить испанский. А недавно начал рекламировать и деловые костюмы.

Напомним, что перед объединительным боем Гвоздик получил уникальный перстень от WBC

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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