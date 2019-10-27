Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"

Чисора уничтожил Прайса / Фото: Reuters

В Лондоне на O2 Arena, где не так давно Василий Ломаченко одолел Люка Кэмпбелла, состоялся поединок в самом престижном весе. 35-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (31-9-0, 12 KO) добыл победу техническим нокаутом в поединке против 36-летнего соотечественника-гиганта с ростом 203 см Дэвида Прайса (23-6, 18 КО).

Команда Прайса, по антропометрии сопоставимого с братьями Кличко, отказалась от продолжения боя в 4-м раунде после нокдауна своего боксера, выбросив на ринг белое полотенце. Отметим, что на кону поединка стоял титул интерконинентального чемпиона по версии WBO. "Я убью Прайса. Я уничтожу этого парня", – обещал британец с зимбабвийскими корнями Дерек Чисора. И его слова не разошлись с делом.

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Для украинских болельщиков бой Чисора – Прайс был, прежде всего, интересен тем, что в нем, вполне возможно, определился следующий соперник Александра Усика. "Все зависит только от самого Усика, – говорит британский сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Мне сказали, что он хочет уже в следующем поединке драться за титул. Но если он передумает, то его бой с Чисорой станет просто огромным событием в Британии. Наши болельщики без ума от Усика и будут очень рады его возвращению".

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Кстати, ранее Чисора уже бросил Усику вызов: "Украину и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу боя с ним!" – заявил Чисора, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.

Отметим, что в последнее время все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американский боксер, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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