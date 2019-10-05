"Главное – чтоб инвалидами не стали": Леоненко – о бое Головкин – Деревянченко, бате Ломаченко и Кличко

Виктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Известному футбольному эксперту Виктору Леоненко бокс тоже не чужд. Трансляции крупных боев он не пропускает. Лучший футболист Украины 1992-1994 годов признался "Сегодня", что намерен посмотреть и поединок Головкин – Деревянченко, который пройдет в Нью-Йорке 5 октября. Несмотря на то что сам Леоненко в этот день отмечает свое 50-летие. Итак, Виктор Леоненко – о боксе. Не ждали? Получите!

Онлайн-трансляция боя Головкин – Деревянченко

- Не люблю говорить 50 лет. Почему-то не нравится, хотя хорошая цифра. Полвека – так лучше звучит, – отметил перво-наперво Виктор Леоненко. – У меня, кстати, на дне рождения будут и боксеры с кикбоксерами. Например, Виктор Аксютин, чемпион мира – на всякий случай! Но драться на дне рождения у меня никто не будет, это точно.

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- Головкин – Деревянченко будете смотреть?

- Собираюсь. Но никому не отдаю предпочтение. Потому что это бокс. Тут самое главное, чтобы не остались инвалидами. Я не понимаю, почему футбол считают самым травмоопасным видом спорта? Бокс, хоккей! А мы – где-то пятые-десятые.

- И все же, если вас "припереть к канатам ринга" просьбой о прогнозе – на кого поставите в бое Головкин – Деревянченко?

- Это не ко мне. Мне интересно посмотреть технику, чтобы бой красивый получился. Хочется увидеть историю бокса – если говорить умно, как вам, журналистам, нравится... А болею я за Усика и Ломаченко, потому что я знаю батю Ломаченко. Тем более что он тренер обоих. Я обожаю талантливых людей. А тем более быстрых.

- Когда вы с Анатолием Ломаченко познакомились?

- Еще когда Вася был просто перспективным парнем. Я передаю Анатолию привет! Серьезный мужик. Понятно, что Вася талантливый. Но слепил его батя. Я вообще не сказал бы, что он тренер. Он просто батя для Ломаченко. Ну он и выглядит как батя. Жесткий. Вася, думаю, устает неслабо. Но потом в ринге на его фоне соперники выглядят, как чайники, а сам он – словно марсианин.

- ТОП-5 боксеров за всю историю – версия Виктора Леоненко?

- Неправильно это. Каждый в свое время был суперзвездой.

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- Просто ваши болельщицкие ощущения...

- Де Ла Хойя – однозначно. Тайсон. Кличко-младший. Ломаченко. Он сейчас реально круче де ла Хойи – это точно. А, Костя Цзю! Очень серьезный боксер. Из нынешних супертяжей? Так там же бокса как такового нет. Только панчеры, – заключил Виктор Леоненко.

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